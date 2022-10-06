烏克蘭東南部4個地區「公投入俄」，北溪天然氣管道被炸，烏克蘭迅即攻下頓涅茨克的樞紐重鎮利曼，5,000名俄軍撤走。戰事升級，形勢嚴峻，俄羅斯車臣領袖卡德羅夫大怒，比俄總統普京的火氣還要大，直言必須採取極端措施打擊烏克蘭，不惜使用「低當量」戰術核武器。

就在這時，美國海軍宣布，美國新一代航空母艦「福特號」即將展開「首場部署任務」，與加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、西班牙和瑞典在大西洋聯合軍演。「福特號」航母戰鬥群從維珍尼亞州諾福克海軍基地出發，這場部署任務涉及9個國家的9,000名軍事人員、20艘艦艇、60架飛機，陣仗頗大，他們將聚焦演練防空及反潛作戰、分散海上行動、兩棲行動等。

很明顯，這支航母戰鬥群的行動目標是進入歐洲水域應對俄烏戰事。美國海軍強調，這是一次跨大西洋部署任務，透過與盟友和夥伴的整合，展示「福特號」戰鬥群在大西洋無可匹敵、多領域、全能的殺傷力。據稱，「福特號」最近已在大西洋進行了海上補給，3天內補給了1,000噸彈藥，隨時開戰，能打上一陣子。

與此同時，美國國防部公開兩批美軍運送核武的照片，雖然聲稱這些行動是核武部隊日常運作的一部分，但公開照片的時機十分敏感，惹人關注。照片顯示，運送核武部件的是美國第91導彈聯隊，該聯隊操作的是「民兵三型洲際彈道導彈」。

普京曾多次表示，在必要時俄羅斯會動用核武打這場生死存亡之戰。看來，美國是不能不「高度重視」的，必會加速準備迎戰。不僅如此，以美國的歷史和一貫的兇殘霸道，不排除俄羅斯還沒有動用核武他們就先發制人核打擊俄羅斯的可能。雖然世人都說，俄羅斯具備第二次、第三次核打擊能力，但這已是很舊的情報分析，美國是否已有破解之道，誰也說不好。