俄羅斯總統普京早前下令「部分軍事動員」，徵召30萬名預備役士兵，西方媒體即大肆炒作俄羅斯民眾如何抗拒、示威和逃亡。事實果真如此嗎？俄羅斯一項最新民調數據顯示，即使「特別軍事行動」進展不順利，民眾對普京的信任度依然高達80%，與西方媒體一面倒唱衰大相逕庭。這說明甚麼？說明普京執政地位穩如磐石，西方的挑撥離間只能枉費心機。

世上沒有無緣無故的愛，俄羅斯民眾高度信任和支持普京，皆因他們知道只有這位強人才能帶領國家再次崛起。事實也確是如此，普京上台以來處處展現出硬漢本色，從收服車臣、出兵格魯吉亞、協助敍利亞抗美，到改革經濟、懲治腐敗、收拾寡頭，無一不是乾脆利落。至於這場針對烏克蘭的「特別軍事行動」，雖然進展不如預期般順利，甚至遭遇不少挫折，但還是無損俄羅斯民眾對他的信任和支持。

車臣領袖卡德羅夫曾經說過，為了維護國家主權和領土完整，保護國家安全不受內外威脅，為了提高國際形象，保證國家進一步發展，普京必須繼續擔任總統，沒有人能夠頂替他。這是最真誠的表達，也是大多數俄羅斯民眾的共同心聲，一個強而有力的領導核心，對國家和民族的重要性再怎麼強調都不過分，尤其是俄羅斯這種多元複雜的國家。如果俄羅斯失去普京會怎樣？答案顯而易見，俄羅斯必定像前蘇聯一樣被肢解，從此一蹶不振，只能徹底淪為西方附庸，任由宰割。正是因為有強烈的民族危機感，普京才會義無反顧；也正是因為有強大的民意支持，普京才能放手一搏。

得民心者得天下，就是這個道理。西方政客往往自稱獲得民意授權，其實他們的民意基礎根本無法和普京相提並論。美國總統拜登上台以來支持率只能在三至四成之間徘徊，英國首相卓慧思更不堪，上台不足一個月支持率僅剩18%，民意授權云乎哉？他們可能永遠也無法理解，普京被西方長期抹黑和詛咒，為何還能保持如此高的民望？

總而言之，俄羅斯與美國這場較量，是生死存亡之戰，只能勝不能敗。勝了可以打破西方圍堵，實現國家復興；敗了則分崩離析，俄羅斯將不復存在。所以在公在私，普京都不可能後退，其背後有堅實的民意基礎，有國家民族的支持，不管多麼困難都會繼續戰鬥。