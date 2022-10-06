世事無奇不有，但要像台灣這般不要臉，全世界應該難逢敵手。日本前首相安倍晉三的國葬在一片冷清下落幕，G7盟友固然沒有派元首出席，即使國內亦劣評如潮，反對在疫情下耗用大量公帑舉辦國葬的示威一直無停過。然而，儘管安倍在國內外皆不待見，一樣無損台灣綠營阿諛奉承之心。高雄紅毛港保安堂打造了安倍晉三紀念銅像，更獲監察院長陳菊親自揭幕，問你服未。

陳菊聲稱，感謝安倍晉三對台灣的貢獻，設像是象徵台日友好更深化，也讓全世界知道台灣人是感恩族群云云。而這間紅毛港保安堂本身也是荒謬的存在，專為供奉二戰期間遭美軍炸沉的日艦陣亡官兵而設。很明顯，台灣為了抗中媚日，死抱日本大腿，已到了沒有做不到，只有想不到的地步。安倍生前一句：「台灣有事即日本有事」，更令綠營如獲至寶，所作所為完全不知醜字怎麼寫。

在蔡英文政府長期洗腦下，台灣老、中、青三代大都數典忘祖，別說釣魚島的主權問題，就說漁民的生計問題，馬英九年代，台灣漁船在日本沖之鳥礁附近海域作業遭日本扣押索款，漁民更遭脫光全裸搜查，尊嚴掃地。馬英九強硬回應，直指涉事海域並非日本專屬經濟海域，指揮海巡艦艇用水槍跟日本公務船對槓，最終簽署「台日漁業協議」解決事件。如今事過境遷，蔡英文盲目媚日，日本公務船繼續橫行霸道，向台灣漁船橫衝直撞，從未見她哼過一聲。

連日本國內都未有為安倍設像，台灣卻搶先一步，面不紅氣不喘，活脫脫一條哈巴狗模樣。自己的歷史則棄如敝屣，去蔣化不遺餘力，蔣介石銅像不是被毀就是被改名，連中正紀念堂的蔣介石銅像都欲拆之而後快，可恥可悲。