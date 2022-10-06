美國總統拜登年老糊塗，甚至可能是有點神志不清了。據美國《新聞周刊》透露，為應對俄羅斯可能會在烏克蘭戰場上使用核武，拜登正擬定計劃，在必要時會對俄羅斯總統普京執行「斬首」行動。

五角大樓一直沾沾自喜，說過去的「斬首」行動卓有成效。今年7月美國中央情報局派出無人機，飛入阿富汗首都喀布爾，機上的兩枚地獄火導彈激射而出，正中阿蓋德領袖扎瓦希里藏身的安全屋。扎瓦希里當場死亡，整個過程乾脆利落，沒有傷及任何一個無辜者。白宮中人由是食髓知味，進而忽發狂想，說在有需要時，也可以用同樣手法狙殺普京。

我勸山姆大叔可別犯傻，更別把全世界的安危視同兒戲。如果美軍當真要到克里姆林宮執行「斬首」行動，不論成功與否，都必然會惹來俄羅斯最激烈的反抗，美俄兩國隨時會爆發全面衝突，全球因而都要被迫「攬炒」。俄羅斯人向來重視民族尊嚴，絕對受不了如此欺侮，假如堂堂俄國領袖，被別國派來的部隊或武器，公然斬殺於紅場之下，這可是天塌下來的事，是可忍，孰不可忍！不論對手有多強，以俄羅斯人的性格，肯定會以傾國之力作出反擊。環顧全球，當今還沒有一個國家敢說必定可以戰勝俄羅斯，這場仗打下來，極可能是兩敗俱傷，甚至是玉石俱焚。

退一步說，即使美國的「斬首」行動失敗，普京可保無恙，但此舉已使俄羅斯人深受侮辱，普京為怕美軍一次狙擊不成功，會再來一次，到頭來，俄羅斯必然會吹響進軍的號角，世界末日之戰，恐怕還是逃不掉。這件事愈想愈讓人心驚，但願《新聞周刊》的消息是誤傳，白宮群英，不至於愚癡若此吧！