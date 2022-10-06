俄羅斯北溪天然氣管道懷疑遭蓄意破壞後，各界對誰是幕後黑手議論紛紛，有反華上腦人士甚至把中國也牽扯進來，聲稱也有嫌疑，不亦無稽乎？

台灣有所謂時事評論員指，自俄羅斯遭西方制裁以來，中俄合作加深，北溪管線出了事，俄方通往中國的管道將會取而代之，令本來輸送給歐洲的天然氣全部轉給中國，中國就能轉賣給其他國家獲利，同時能增加與各國政治博弈的籌碼，更加形容此番出手除可挑撥俄國與西方的嫌隙，更令美國與歐盟的關係出現暗湧。說得繪影繪聲，惟對於如何落手這重要一環卻毫不交代，究竟要如何令美國的情報工作被蒙在鼓裏，怎樣避過美國衞星監察、艦艇監視，一律都是語焉不詳。

未知是心有靈犀，還是新一輪帶風向公關戰互相策應的默契，美媒日前報道中國能源公司正把與美供氣合約的液化天然氣，轉售到歐洲、日本和南韓，每批貨物可賺取數億美元，形容華企因此獲得了意外之財。姑且就當中國真的在事件中扮演了積極的貨運物流角色，賺取了不俗利潤，然而，把外賣速遞平台描繪成是「他發大財啦」，對背後那個進一步壟斷市場，接獲大量歐洲訂單，出售昂貴能源的美國卻避而不談。此時此刻出現這等報道，究竟是單純的訊息分享，還是另有目的？

眾所周知，美國對付完俄羅斯，下一步就可以將全副心思用來招呼中國，試問中國有沒有必要去加速這一幕的提早到來呢？破壞北溪管道者，顯然是要挑撥俄羅斯與德國之間的緊張情緒，令歐洲更加分裂，使之無法撼動其世界超級強權地位，出發點與竊聽德國政府高層如出一轍。因此，說中國破壞北溪不但可發大財，還激起俄國與西方、美國與歐盟的漣漪，是知其一不知其二的胡謅瞎扯。