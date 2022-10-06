中國載人航天工程辦公室日前公布國家第四批預備航天員選拔安排，有別於過往只在軍中選拔太空人，載荷專家的職位首次開放予港澳人士。是次安排，無疑是彰顯中央對本港科研水平的充分肯定和信任，亦大大鼓勵青年科研人員參與國家發展。當局應把握此次契機，大力推動科普教育。

在我國各項航太工程發展的進程中，本港科研團隊一直積極參與，比如理大團隊研發的「表取採樣執行裝置」幫助「嫦娥五號」完成月表採樣返回任務，及為國家首個火星探測任務「天問一號」提供技術支援的「落火狀態監視相機」等。我國航太發展突飛猛進，港人未來或會獲更多參與相關項目的機會，航太科技產業亦為本港帶來更多商機。再者，中央銳意將香港打造為國際創新及科技中心，粵港澳大灣區和深圳前海將為香港創科產業帶來無限發展機遇。

港府應把握機會，加強推廣科普教育，培養青少年的科學興趣及對祖國航太發展的了解；在更多本地大學開設航天航太科技相關的專業課程，為本港以至國家提供專業人才；與國家積極協調，研究在深海、南極及考古探索方面，讓本港專才有機會參與科研項目。筆者一直關注本港創科發展及教育，並強調要盡快提升STEAM教育，港府宜趁這股熱潮加強推動STEAM教育，包括將編程及人工智能列為中小學必修課程，制訂發展藍圖及增撥資源給學校，為香港未來培育創科人才。

社會對科技人才的需求與日俱增，香港在全球搶人才的同時亦應着力培養創科人才。期望政府盡快加強推動STEAM教育，並研究落實上述建議，以新思維培養主動學習、善用科技、放眼世界的新一代。