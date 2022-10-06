兵家有云「無糧不聚兵」，自古皆然。香港過去10年的社會動亂，從反國教、違法佔中、旺角暴動，到反送中運動、黑色暴亂及「35+攬炒」顏色革命等，無一例外，有哪一起上述反中亂港性質的社會動亂離得開或明或暗的政治黑金在背後全力資助和操控？

可是，廉政公署對這些境內外敵對勢力黑金的推動、公然或暗地洗黑錢、行賄收買，甚至僱用代理人搗亂香港社會、破壞香港政局的種種胡作非為，卻沒有任何破案的建樹，令人失望。香港歷史上最大的4,300萬元政治黑金案也無疾而終，成為廉政公署金漆招牌的最大恥辱。

儘管上一任廉政專員白韞六退休之後再成為踏上國際舞台的官員，但也無法令廉政公署洗滌清除過去10年委靡不振的罵名，試問有哪一宗政治黑金大案是ICAC破獲的？

廉政專員回歸前只聽命於港督一人，回歸後則直接受命於行政長官。當下新一屆政府的廉政專員已由懲教署前署長胡英明真除，能否重新振作，重拾昔日光輝，並改革創新，為斬斷動亂的境內外黑手黑金拿出實績實效，重新贏回市民的信任和國際聲望，就看李家超的首份《施政報告》內，廉署工作有甚麼計劃打翻身仗了。不過，廉署保密好密實，自然無人知曉廉署會否提甚麼計劃。

事實上，人民的眼睛是雪亮的，最新一期特區政府問責官員的民望調查顯示，保安局局長鄧炳強的民望高企。無他，就因為鄧局長領導的警隊在香港最危難、最艱困的時候，拯救萬民於水火；在面對來自各方的抹黑非難時，敢於「捨得一身剮」。法庭充公「星火基金」7,000萬元以及「612基金」案表證成立，不就是警隊的功勞嗎？