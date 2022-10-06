時間不等人，偏偏香港無視「世異則事異」，依然議而不決、決而不行，把「守株待兔」視為圭臬，結果金融地位拱手讓給新加坡，「紐倫港」變「紐倫坡」。新加坡樟宜機場乘客量已恢復至疫情前水平嘅60%以上，航班也恢復到疫情前嘅三分之二，並預計會喺年底旅遊高峰期升至超過80%；為應付預期增長嘅旅客和航班量，第二搭客大廈（T2）南側嘅離境廳也將於本月11日再次啟用，令樟宜機場能應付疫情前嘅乘客量，即每年7,000萬人次。

冇比較就冇傷害。最近香港機場抵港人士檢疫安排放寬至「0+3」，惟仍未能吸引大量海外旅客來港，10‧1長假首3日僅不足7,000旅客人次訪港。阿哥，唔好同星洲比，同一橋之隔嘅澳門比，香港都輸足一條街。中港通關仍未露曙光，澳門卻搶到頭啖湯可與廣東通關，10‧1長假短短3日，已有逾9萬旅客人次訪澳，對比訪港旅客數字多逾10倍，正正係一出閘香港已經大脫腳，輸咗十幾個馬位，點追？

澳門客似雲來，當地政府更預告將續辦新春煙花吸客，惟香港不但多次取消煙花匯演，中秋大坑舞火龍也叫停，大型盛事亦紛紛告吹，如世界龍舟錦標賽都移師泰國。雖然今日起放寬部分社交距離措施，包括取消郵輪「公海遊」熔斷機制，之不過，唔少郵輪已轉到冇防疫限制嘅地區經營，香港郵輪碼頭只好繼續拍烏蠅！

香港一日唔解除所有入境防疫措施，一味喊驚，肯定冇運行。4人禁聚令名存實亡，政府都唔捨得取消，連幾時可以復常都諱莫如深，再咁拖泥帶水，歎慢板「守株待兔」，只會令開新篇變噩夢：頻年海島無盛事，四顧茫然影自憐！新春再唔放煙花，維園有年宵市場，老朽都接受唔到囉！