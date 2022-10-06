臨近中共二十大，紀檢幹部展開大規模調整。福建省委常委兼紀委書記李仰哲，調任上海市紀委書記；中央外事辦公室紀檢組組長遲耀雲空降福建，接替其遺缺；國安部紀檢組組長任愛榮，調任公安部紀檢組組長；山東省委常委兼煙台市委書記傅明先，調任浙江省紀委書記。至於原上海紀委書記劉學新、公安部紀檢組組長孫新陽、浙江紀委書記許羅德等，坊間傳言已調入中紀委機關，將在新一屆中紀委領導層擔任要職。剛履新的任愛榮、傅明先等人，同樣鎖定了一個中紀委委員席位。

而7、8月已有十幾位北京部委的紀檢組組長進行了一次集中調動，水利部副部長魏山忠調任自然資源部紀檢組組長，教育部副部長宋德民調任中宣部紀檢組組長，中央和國家機關工委副書記郭文奇調任中組部紀檢組組長，國台辦副主任劉軍川調任統戰部紀檢組組長，國資委副主任任洪斌調任審計署紀檢組組長，宋慶齡基金會黨組書記杭元祥調任中國社科院紀檢組組長。下屆中紀委陣容基本落定。

與此同時，多名本屆中紀委領導已分流到其他崗位，調離紀檢系統，如中紀委常委兼辦公廳主任張春生調任民政部副部長，中紀委常委崔鵬調至全國政協，中紀委副部級巡視專員兼研究室主任苗慶旺調任廣西副主席。這無疑亦是為換屆預作準備。

近10年來，伴隨從嚴治黨、重拳打虎，中紀委官員的地位不斷提升，某種意義上，紀檢履歷幾乎成為幹部的必修課。就以現時中央四大部門，即中組部、中宣部、統戰部、中聯部4位負責日常工作的正部級官員來說，如中組部常務副部長姜信治、中宣部常務副部長李書磊、統戰部常務副部長陳小江、中聯部部長劉建超，全部是中紀委委員，且李書磊、陳小江此前任中紀委副書記，姜信治是中紀委常委。這種情況是史上首次出現，集中折射了紀檢對官員的歷練鍍金作用。

地方上，現任湖南省委副書記朱國賢、福建省委副書記羅東川、江蘇省委副書記鄧修明，亦自紀檢提拔。現任中紀委副書記喻紅秋、最高法常務副院長賀榮，此前都是從紀檢部門提拔省委副書記，旋即擢升正部。

而從近期新上任的紀委書記、紀檢組組長來看，大部分都屬半路出家，加盟紀檢，像李仰哲來自發改委、能源局，任愛榮來自工商總局，傅明先更是一直在地方省市工作，而魏山忠、宋德民、劉軍川、杭元祥等人，此前也從未接觸紀檢崗位。

另一方面，這些紀檢組組長年齡普遍偏大，半數為1963年生，年近60歲，甚至有的已年滿60歲。選拔老將擔綱紀檢有多重考量，一是即將退休，毋須擔憂仕途前程，可放開手腳施展，且資歷深厚，在官場應付裕如；二是按照紀檢幹部63歲退休的規定，這批人只能任職兩、三年，屆中又將進行大換血，提高紀檢幹部的流動性。