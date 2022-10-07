世界視線：無法屈服俄羅斯　全面受害歐盟國

德國權威政治學者約瑟夫•布蘭爾（Josef Braml）最近接受「德國之聲」訪問，分析他如何看待俄烏戰爭，德國的處境及應對策略。他首先指出俄烏戰爭使德國有一些政要的「俄羅斯幻象」破滅，他們認為德俄友好，歐盟和俄羅斯增加經濟合作，可以籠絡俄羅斯不會對歐洲作出軍事威脅，這證明是一個錯誤，當然這錯誤的產生源於美國為保持世界霸權，而要透過推動北約不斷東擴來威脅俄羅斯，但這更顯示德國及歐盟的另一個盲點，就是所謂「泛大西洋幻象」，以為美國為首的北約利益，符合歐盟的利益。

目前因為俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟成員國主流是跟隨美國維繫「民主及西方價值」，甚至是對抗「獨裁」，無疑布蘭爾不能不承認現階段德國及不少歐盟成員國需要美國軍事的保護，但要付出的代價會否有機會變成得不償失？他更擔心的是美國為了維護霸權對抗中國，將來可以甚至拉攏俄羅斯，到時歐洲又要面對新境況。他指出：德國因此要有兩手準備，要增高經濟及軍事實力，加上外交斡旋以面對中俄，也更不能忽略面對美國。他深信若果以德國為首的歐洲，要做「國際的玩家」而非玩具，它一定要調整它對美國的外交政策，因為歐洲和美國之間有很多經濟及戰略領域的利益不同。

特別當歐洲以為緊隨美國政府對抗中俄，就可得到安全及經濟社會繁榮安定，反而會受更大的傷害。美國前朝特朗普政府就單方面撕毀伊朗核協議，加強迫令制裁伊朗使歐洲在伊投資及商貿蒙受損失，到了拜登政府，不但未能重定核協議，美國優先更沒有改變，如今德國及一些歐洲國家被牽引到要義無反顧地聯美挺烏克蘭，要蒙受能源危機、貨幣貶值、資本外流、高通脹加上經濟衰退、難民湧入及政局不穩定等傷害，美國反而是短期巨大得益者。

他批評美國政府往往高舉道德旗幟而實際上只在追求自己的切身利益及霸權鞏固，美國不但無法保障歐洲依賴的自由主義國際秩序如和平、商貿自由及國家政策自主。相反，美國往往在犧牲歐洲來解決自身的問題。最可怕的，是美國霸權愈受挑戰，就愈變本加厲友敵通吃，拉攏利用北約、日本、南韓及英加澳紐來共同維護它對歐洲及亞洲的操控，使國際關係愈趨緊張敵對。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻