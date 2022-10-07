功夫茶：塌樹危機停不了　投訴積壓知多少

這城市，危機處處，陷阱重重。往往禍從天降，鋁窗飛脫、鋼閘壓落、天秤倒下，都可以死人！而塌樹殺人，更時有所聞！呢，上月中旬學校林立嘅何文田巴富街發生塌樹意外，一棵約10米高嘅鳳凰木，喺冇風冇雨下突然塌下，壓向一輛無載學童嘅保母車及3輛私家車，僅兩名司機受輕傷，可謂不幸中之大幸！

事後官方例牌「高度關注」，又要負責管理涉事樹木嘅康文署調查啦、交報告啦！賊過興兵，煞有介事叫管理樹木嘅9個部門覆檢在路旁嘅鳳凰木。講真，呢啲都係姿勢多於實際。呢，2008年，一棵屹立赤柱大街嘅古樹「刺桐」，疑被侵蛀病入膏肓，颱風「鸚鵡」襲港後，康文署亦曾到場檢驗，冇任何發現，豈料事隔4日，該樹突解體倒塌，壓中一名19歲準港大女生，佢當場死亡，事件曾引來一番關注。可惜好了傷疤忘了痛，血的教訓，依然未能敲醒港產官僚嚴肅處理塌樹問題。

嗱！全港樹木眾多，分布甚廣，最弊係種不得其法致塌樹事件頻生。塌樹危機又觸動申訴專員趙慧賢尋日宣布展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木嘅投訴。呢，2019年至2021年期間，1823呢條熱線，每年接獲逾二萬宗有關樹木嘅投訴，當中涉及部門權責爭議嘅個案每年平均約800宗。喺上述有爭議嘅個案中，每年有數十宗需時超過3個月才完成跟進。此外，資料又顯示，截至今年3月，有超過2,000宗積壓嘅樹木投訴，當中80%延誤90日或以上未跟進。

公署專員表示，若然有問題嘅樹木未獲適時處理，可引致環境衞生滋擾甚至構成公共安全隱患。是以署方決定展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木嘅投訴，包括發展局轄下嘅樹木辦協調及督導各部門處理樹木投訴嘅工作是否足夠及有效，以及現時各部門就樹木管理嘅分工是否清晰等，以便有需要時向政府提出改善建議。之不過，港產官僚至叻「好好好」，轉個頭又「睇唔到」！專員嘅建議，通常又係意見接受，態度照舊！年年審計年年犯，知錯認錯不改錯。

嗱！講多無謂，食多會滯。官僚規劃不周種下禍根，本報一早為此獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁嘅植物栽種分多排，距離道路最遠嘅一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長5米高嘅大樹，咁即使塌樹，仲有成一米距離，都唔會壓到行人或車輛；中間一行應種植高兩米嘅小灌木，最靠近道路一行，則種小花及草皮點綴。如此既不會阻礙行車視線又美化環境，更加不必提心吊膽會塌樹死人！有關部門咪一味調研交報告蹉跎歲月，跟東方呢個植樹藍圖就一天光晒啦！