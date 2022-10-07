娛圈單打：食完先至話中計　男人最忌無智慧

後生仔男歡女愛、埕埕塔塔本屬尋常，惟夠膽食唔夠膽認，實在不夠風度，說的是TVB新紮藝人林正峰、游嘉欣、劉溫馨的三角緋聞。話說林正峰、游嘉欣頻頻合作被傳撻着，早已是一對，詎料有人野性難馴，疑背住正印偷會性感劉溫馨，全程被記者偷拍。一場三角風暴驟然來襲，男方事後暗指被女方設局跣佢一鑊，更以「學懂世途險惡」反擊。

據報道，劉溫馨以一身「戰鬥格」打扮與林正峰食飯，慶祝男方28歲生日，林正峰亦一盡紳士風度，細心地為女方切食物，並除下外套給女方穿上，劉溫馨甚至被拍得疑似買男裝底褲送給壽星仔。更湊巧的是，二人不約而同在社交網站上載去迪士尼樂園的相片，因而被指拍拖遊園。盲都睇得出，二人關係匪淺。

東窗事發後，林正峰第一時間撇清關係，形容劉溫馨為「前輩」，平時甚少傾偈，「諗住只係聚一聚所以就去食飯」，之後再無聯絡，更向「好兄弟」游嘉欣公開耍冧，為她無辜被擺上枱致歉。明嘅，連成龍大哥也犯了天下男人都會犯嘅錯，血氣方剛的後生仔面對性感姐姐心癢難耐，絕對不足為奇。

然而，牛唔飲水唔撳得牛頭低。林正峰本來只需向游嘉欣一人道歉，若正印不追究，事件便不了了之。他卻公開明示自己「中計」，擺出天真無邪狀，便顯得窩囊。男人大丈夫，最緊要有膊頭有腰骨，明明食飯食得笑咪咪，一出事即將所有責任推在女方身上，實在有失風度。

再說，林正峰知名度仍有待提升，無睇開J2的觀眾對他更是陌生，究竟邊個借邊個過橋，大有商榷餘地。