正論：航空復甦零準備　國泰港府堅離地

「凡事豫則立，不豫則廢」，能夠未雨綢繆，遇事自然不慌；反之，只能臨急抱佛腳，過得了初一，也過不了十五。隨着入境檢疫政策鬆綁至「0+3」，本港掀起一股「報復式外遊」浪潮，航空市場亦因而受惠。本來，航空業理應借勢復甦，重建國際航空樞紐的地位；奈何每當出現好時機，總有人喜歡「拖後腿」，拖慢復甦步伐！毫不意外的是，此次航空業復甦的「攔路虎」，正是愈做愈燶的國泰航空！

國泰航空向來以管理不善而聞名於世，由英國航空評級機構「Skytrax」近期公布的2022年全球航空公司大獎及百大排名之中，國泰更是暴跌10位，被擠出全球10大最佳航空公司，僅僅排名16位。面對排名一跌再跌，管理層理應自我檢討、亡羊補牢；恰巧碰上港府送來機遇，更應把握時機，趁勢谷底反彈；殊不知，國泰航空不思進取，昨日更被香港航空機組人員協會點名批評，指國泰未做好全面恢復營運的準備，人手不足加上培訓短缺下，未能滿足旅遊市場復甦後的需求。好好地一間航空巨企淪落至此，令人悲嘆！

一個帝國的殞落，除了外部因素影響，更大原因往往是由內部引起。協會主席指出，國泰如今的人手空缺，源於2020年10月的大裁員，當中不乏擁有數十年經驗的機師；他直斥，國泰當時裁員後，要求機師簽署新合約，無情地縮減薪酬及福利，是「歷來代價最高的管理失誤之一」；國泰的做法顯然沒與員工共度時艱，反將疫情當作永久減薪的機會，才觸發機師對管理層的不滿。由此足見，國泰現時面對的困局，根本是管理層一手造成，正好應驗了「天作孽，猶可恕；自作孽，不可活」這句箴言。

可悲的是，國泰管理層的失誤，不但影響自身，也害苦了一眾外遊意欲滿滿的港人，更直接影響香港航空樞紐地位。隨着愈來愈多國家或地區解禁，加上本港入境檢疫鬆綁，回港不再成為顧慮，港人抑壓了接近3年的旅遊欲望，得以釋放；然而，在航機需求持續上升之際，往返香港的航班嚴重不足，導致機票價格上漲，猶如狠狠地摑了夢想外遊的港人一巴！另一方面，機票價格高昂，同樣擊退了遊客來港的意欲，令來港旅客人數大打折扣。不僅如此，國泰為了應付航班需求，大幅縮減新聘機師的培訓時間，影響的不止是服務質素，甚至可能威脅航空安全。

對於國泰愈做愈燶，港府有着不可推卸的責任！港府只懂得慷納稅人之慨，多次拿公帑支援這家不懂得共度時艱的無良企業，卻不顧其他本地航空公司死活，對其他航空公司苦況聽之任之，最終造成國泰獨大，缺乏競爭！事實上，國泰航空不但連年虧蝕，服務質素亦每況愈下，早應該被市場淘汰，由其他航空公司取代；若非港府死攬不放，國泰又如何苟活至今！物競天擇，適者生存！國泰的苟延殘喘，不但無助經濟復甦，反而成為絆腳石；港府仍不痛改前非，難道親手斷送國際航空樞紐地位嗎？