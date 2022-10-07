北溪天然氣管道被炸，本來國際社會便以為俄羅斯難以恢復對歐盟的供氣。歐盟與俄羅斯就烏克蘭問題可能的談判便失去基礎。當普遍感到悲觀之時，峰迴路轉，俄羅斯公布北溪管道被炸部分可修復，只需資金。與此同時，北溪2號B線仍可運作。於是，只要歐盟願意談判，俄羅斯可用B線供應天然氣，並在歐盟協助下，修復被炸的北溪1號2號部分。談判的機會打開，北溪管道被炸的政治後果便一下改變。

北溪管道被炸之後，德國和歐盟多國都有群眾示威抗議，要求停止軍援烏克蘭和對俄羅斯的制裁，恢復從俄進口天然氣。被炸事件刺激了歐洲民意，使歐洲社會容易地把對俄制裁與北溪管道人為破壞聯想起來，對歐盟參與烏克蘭戰爭產生懷疑和不滿，迫使歐盟和德國等以和談來制止戰爭。俄羅斯在烏東四區歸俄後亦表示願意和談。普京的希望或許便是如2014年克里米亞歸俄一樣，公投之後，德法為首推動俄烏和談，執行《明斯克協議》，以談判解決戰爭危機。德法寧讓克里米亞歸俄也不願引發戰爭，以此穩定俄烏、俄歐的關係。美國是極力反對《明斯克協議》，誘使俄羅斯進攻烏克蘭便埋葬了《明斯克協議》和任何和談機會。在烏克蘭軍隊戰場得勝之際，更不會接納相類於《明斯克協議》的妥協。可這卻正是德法認為可與俄羅斯重新和談的大好時機。

北溪管道被炸若是如不少評論所說，是英美所為。效果便是弄巧成拙，且使全球各國的跨境基建設施突然面對國際/國家恐怖主義襲擊的風險。不但俄羅斯、德國要警惕，英國、挪威、土耳其、伊朗、沙特阿拉伯，以至中國都要面對這樣的風險。圍繞烏克蘭戰爭引發出來的各種打破國際傳統禁忌的做法，把世界拖進再無底線的恐怖境界，始作俑者，其無後乎？美國可是害人害己。

西方慣說中國破壞國際秩序，事實卻是中國刻意維護二次大戰後的秩序。反而是美國帶領西方各國肆意破壞現有的國際秩序。中美代表的是治亂之爭。

中國在烏克蘭戰爭開始後便一直呼籲雙方談判解決。中國堅持的平衡立場，對待俄烏都盡量不一面倒。正可以在這個時機聯同歐盟，逼俄烏停戰和談。美國不會同意，中德法或許還可加上印度，中東海灣國等，應盡力而為。一是避免歐洲大戰；二是挽救國際瀕臨危機的經濟。