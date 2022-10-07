拜登是一隻老狐狸！大凡狐狸最大的特點就是善說謊話，欺騙世人。在中美博弈、國運之戰和利用台灣謀獨「以台制華」的問題上，拜登最大的謊言就是所謂「四不一無意」：不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。

「不尋求與中國打新冷戰」？從特朗普動手到拜登變本加厲，美國已把中國定為本世紀最大的戰略競爭對手，從貿易、經濟、科技、產業、外交、軍事和國際關係等方面對中國開戰，出手打壓，特別是利用意識形態，重拾上個世紀的「冷戰」劃線，玩弄軟硬兩手，以發動「熱戰」相威脅，這還不是「打新冷戰」？其實拜登、美國不是「不尋求」，而是早就打起了「新冷戰」，打了快5年！

「不尋求改變中國體制」？美國從上個世紀50年代開始就在尋求改變中國體制，武的不行，就來文的，就「和平演變」，扶持美國代理人顛覆中共領導的社會主義政權。中國改革開放後，美國更是抓住了這個「難得機遇」，不遺餘力的推動「顏色革命」，為此他們在香港組織反修例暴亂和奪權，將香港弄成「改變中國體制」的橋頭堡。

「不尋求通過強化同盟關係反對中國」？拜登上台後，率領「五眼聯盟」，組織「美英澳日」，指使北約染指亞太事務，構建「印太戰略」，又召開甚麼「世界民主峰會」，用「美國價值觀」統一糾合一些國家及政治力量共同對付中國……凡此種種是「不尋求通過強化同盟關係反對中國」？

「不支持台獨」？更是「睜眼說瞎話」！拜登上台一年多，6次向台灣售賣逾20億美元軍火，「創歷史新高」。拜登上台後，美國政府高官、國會議員，絡繹不絕竄訪台灣，又推出各項法案試圖和台建立「準外交」關係，這是不支持「台獨」？如此瘋狂挑釁、衝撞底線，這是「無意同中國發生衝突」？凡此皆拜登天大謊言也。