早在多年前，美國保守派智庫傳統基金會的報告就指出，美國的軍力已無法同時應付兩場大型區域戰爭。畢竟美國綜合實力不斷衰落，早已力不從心。但奇怪的是，近年華府政客們好像集體吃錯藥似的，一方面挑起俄烏戰爭，一方面加緊在台海攪局，戰略目標儼然正是奔着同時打兩場大型戰爭而來，真可謂瘋狂至極。

現代戰爭消耗巨大，單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭，美國就耗費數以萬億計美元，並付出重大人命傷亡。若是同時對付中俄兩個大國，美國還有這種能力嗎？老實說，單獨對付中俄任何一方，美國都未必有把握，何況是兩線作戰，一旦中俄聯手，美國必敗無疑。

當然，美國最擅長打代理人戰爭，未必會親自下場，即使親自下場，也必定會拉上附庸國。無論是朝鮮戰爭和越南戰爭，還是阿富汗戰爭和伊拉克戰爭，或是海灣戰爭和科索沃戰爭，美國都不是單打獨鬥，而是和眾多附庸國一擁而上，一來互相壯膽，二來分擔費用。俄烏戰爭更不例外，美國聯同整個西方陣營全體出動，才勉強穩住陣腳，但也未能言勝，面對俄羅斯還沒完全發揮的強大軍力尤其是核武器，美國投鼠忌器。

更何況，中國綜合實力比俄羅斯強大得多，美國豈敢輕舉妄動。雖然中國核武數量不如美俄，但常規軍力足以和任何國家一較長短，特別是在自家門口，絕對有能力擊退任何強敵。美國五角大樓曾針對台海戰爭進行過無數次兵棋推演，結果美軍都無法取勝，華府政客們應心知肚明。

冷戰結束後，美國成為唯一超級強國，因此橫行霸道，想打誰就打誰，從來沒有遇到對手。但時移勢易，經過多場所謂反恐戰爭的消耗，美國國力日走下坡，早已不復當年勇。加上中國迅速崛起，俄羅斯爛船還有三斤釘，美國在軍事上已不再具備絕對優勢。在這種情況下，華府依然到處煽風點火，企圖同時挑起兩場大型區域戰爭，只能玩火自焚。

老美也許認為，有歐洲傳統盟友以及澳日韓等附庸國助陣，就可以橫掃天下。殊不知歐洲經過俄烏戰爭後元氣大傷，根本沒有能力同時對抗中俄兩強；而澳日韓與中國經貿關係密切，也未必真的願意替美國賣命，尤其是南韓。美國妄想同時打兩場新冷戰，藉以鞏固霸權，到頭來只能弄巧成拙，加速霸權瓦解。