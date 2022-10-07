香港毒品氾濫成災早就不是新聞，聯合國很早已有報告指出，香港是國際毒品中轉港。港府對此當然是矢口否認，但事實勝於雄辯，香港毒品案不僅層出不窮，「毒手」更伸向未成年人。僅今年上半年，已有145名青少年涉及嚴重毒品罪行而被捕，前途盡毀。例如今年5月便有一名犯案時年僅16歲的青年，因販運氯胺酮被判囚逾9年。

顯而易見，黑幫利用青少年犯案，無非把他們當成替死鬼，覷準青少年想搵快錢又缺乏家庭溫暖的心理，先招攬他們吃喝玩樂，繼而游說他們販毒，訛稱未成年人涉毒不會重罰，甚至安排一萬幾千元安家費，令他們心甘情願墮入法網。

販毒事成，利益固然盡落黑幫口袋，一旦人贓並獲，則將所有罪名推往青少年頭上。從上述16歲青年被判囚9年觀之，法庭對未成年人判刑絕不手軟。反觀操縱未成年人當替死鬼的大毒梟，卻從來不見他們落網，刑不上幕後黑手，警方執法是否有問題，不能不令人疑問。

事實上，毒品案猖獗，也同港府對假難民無任歡迎脫不了干係。近期假難民街頭仇殺案無日無之，一名假難民於油麻地被斬死，接着又有一名印度漢在元朗被齊口斬斷左掌，這些血案背後都與黑幫毒品利益有關；加上今年6月中環槍擊案，槍手依然未落網，手槍也未尋獲，皆令市民惶惶不可終日。治安日益敗壞，香港儼然淪為百毒之港。

儘管現屆政府被形容為武官治港，由李家超到陳國基、由曾國衞再到鄧炳強，均是紀律部隊出身，對付黑惡勢力理應非常硬淨，奈何事與願違。市民但見黑幫氣燄囂張，假難民如入無人之境，大毒梟逍遙法外。尤其「上海仔」涉多宗罪竟一直冇事，難怪「警黑保護傘」之說不脛而走。