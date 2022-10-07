香港一家老牌地產公司，向來善於低買高賣，近日該公司宣布，將旗下一項位於港島半山區波老道的洋房物業出售，作價207億元，總金額創住宅市場轉讓的最高紀錄。此事讓不少「黃絲」評論者雀躍，他們素來熱衷於散播負能量，不停說頒布《港區國安法》之後，香港已經「玩完」，新加坡必將取而代之，如今就連本港地產業大哥也要賤價沽貨，可見本地樓市崩盤在即，有樓在手的人，必須盡快走避云云。

所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，不少黃絲評論者根本看不通門道，只會隨人起哄，你要是聽他們的，當心會栽大觔斗。今次這宗買賣確實值得仔細琢磨，但是研究下來，非但讀不出任何負面的市場訊息，反而是可以見得，具實力的投資者十分看好香港。

很多香港人老是叨念着，說維港兩岸的投資環境愈來愈不如新加坡，但你可知道，今次以破紀錄價錢買入半山物業的，正是新加坡投資基金。如果香港樣樣不如人，人家為何還要在此地投入巨資？不少人以為，這個物業是賤價而沽，新加坡人只是「執平貨」，但是讓我告訴你，今次成交的物業，每平方呎售價高達6萬多元。半山分層洋房不同於山頂別墅，別墅動輒呎價過10萬元，而這類洋房能賣到6萬多元一呎，價錢已屬合理。

整個物業是連同私家車和電單車位出售，前者作價每個500萬元，後者也要300萬元。香港的黃人都說英國如何好，近日英鎊匯價大跌，在不少英國城市，300萬港元已經足夠買一座獨立別墅，但無寶不落的新加坡基金，卻寧可花幾百萬元在香港買一個電單車位，而不將這筆錢搬去英國買別墅。然則，香港是否仍然值得投資？別人已經用行動回答了。