「條路自己揀，仆街唔好喊」這句曾經被黃絲群借用並傳頌一時的名句，如今觀乎移英黃人的處境，真可謂中正回力鏢。

有移英黃人KOL近日拍片講述與英國人的種種衝突，包括扶起跌倒了但沒人理會的外籍小孩，遭洋人訓斥應讓小孩學會自行爬起；往餐廳吃飯，年幼女兒扭眼瞓，遭鄰桌洋婦怒視並斥為頑皮，遂扯火與之舌戰，餐廳職員見狀只報以一笑，其他洋人食客則舉杯叫囂，他認為那是聲援而不是食花生。此外，之前屋頂被吹走，要求屋主維修竟遭反咬一口，以及當地人駕車較願意讓路，觸發其父不滿並質疑「有冇搞錯咁都讓」，惟最令手足憤慨的，莫過於其大女在學校被同學欺負，老師不作處理。凡此種種，印證了一句說話：「人離鄉賤」。

這位黃人KOL一直標榜喜愛讀書，照理也是個斯文人了，但在英國一樣不獲當地人禮待，其他胸無點墨，說話喜歡拉大嗓門，把嘈吵當成熱鬧之流，處境恐更形惡劣。雖然每個人也有權打從心底裏看不起任何人，但老師收到港人在校遭欺負的投訴也不作處理，絕對是有違黃人經常掛在口邊的公義。奇怪的是，黃人在彼邦受着差別對待，竟然沒人挺身而出為弱勢發聲，為何不搬出昔日築起磚陣路障、請出火魔法師那一套，好好教育英國人何謂「公義」呢？

移英黃人是種奇特生物，就連黃媒主持人赴英訪問移英黃人後也慨嘆：「不斷同我講英國生活幾咁好，我感覺佢係講畀自己聽，佢firm緊個決定係啱，其實佢心裏有少少質疑自己嘅選擇」。英鎊急挫，身家大縮水，黃人也會自我催眠「技術性調整嚟啫，嚇我唔到嘅」；在彼邦遇上再多的欺壓也一樣能以「自由無價」來自我安慰，英人有欺負你的自由，而你卻一味無謂吵架。