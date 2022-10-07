虐兒個案接二連三被揭，繼去年童樂居事件，上月先有深水埗5歲男童謀殺案，保良局又再發現涉虐兒個案。據統計，去年呈報的虐兒案共1,367宗，較前年升逾四成。社會就強制舉報呼聲四起，立法迫在眉睫，相信專業人士對兒童狀況有一定敏感度，配合完善的舉報機制，定能揪出更多個案並及時遏止。

由2006年至今，政府一直未訂立虐待兒童的新法例及措施，近日才姍姍來遲舉辦首場強制舉報諮詢會。澳洲、加拿大、日本、瑞士和美國等約70個地區早已存在強制舉報虐兒措施，本港在立法保護兒童方面明顯落後。本港相關法例的建議最高刑罰只有監禁3個月，亦被質疑較上述地區寬鬆。再者，政府跨部門小組建議設立紅、黃、綠分級舉報機制，不但判斷傷勢的界線模糊，亦可能使剛萌芽的個案未受到注視，最終情況惡化並錯過預防的最佳時機。

保護兒童並為他們提供一個健康的成長環境是政府應有之義，筆者多年來一直關注相關法例，除了多次強調須盡快完成強制舉報虐兒相關立法工作，政府亦應積極聆聽社會聲音，把保護網擴展至照顧者及親友。惟大眾或許對新法例尚未熟悉，冀政府加強宣傳和教育工作後分階段推行，並訂立「沒有保護罪」，及提高罰則，加強阻嚇性。

虐待兒童絕對不能容忍，除了上述案例，弱智兒童在宿舍受到長時間綑綁或其他涉嫌虐待情況亦時有聽聞，筆者收到投訴的家長都表示敢怒不敢言，一來以往投訴都石沉大海，二來擔心投訴後孩子會受到院舍報復對待，更擔心若事件曝光孩子再得不到其他宿舍照顧。情況令人憂慮，政府及社會必須關注及正視，立法保護兒童刻不容緩。