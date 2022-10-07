特區政府宣布2022至2023年度學生津貼計劃在上月20日接受申請，不設資產審查，為合資格的學生，包括中小學、特殊學校及幼稚園的學生提供一次性2,500元津貼，申請者須在今年11月4日前提交。夜校生、自修生、外地學生入境簽證和持行街紙等四類的學生不在內，即該項計劃只是紓緩全港家長及學生的經濟負擔，但可惜的是杯水車薪，沒有從根本上解決私校大幅加學費問題，不斷加重家長負擔，以及家長和學生的知情權不足，缺乏選擇和監督的權利。

本學年開始的時候，學校因收生不足，教育界頻頻呼籲政府放寬組班人數標準，推行小班教學，保留教席，以應對大幅減少6,000名學生的問題，可是無論來自辦學團體、教育機構或教育界的代表，除為「保飯碗」之外，卻完全不涉獵近年教育政策、目標、管理，以及沒有「去殖化」的根本原因，完全避談2019年黑色暴亂有4,000多師生被捕問題，試問教育界這樣諱疾忌醫，怎能讓黑暴重災區的大、中、小學及幼稚園重回正軌？有五大問題需要教育局和全港教育界反思學生人數下降的真正原因。

首先，全港大、中、小學怎樣在教育上「去殖化」，加強展開愛國主義教育，令學生成為建設特區貢獻國家一分子，而不是反中、反政府罪犯；其次，官校如何在愛國教育的貫徹中起榜樣示範作用，發揮行政主導的優勢；第三，改革對私校的監管，無論學費、師資、管理等都不能也不應「無王管」。如這次政府一面給學生津貼2,500元，但全港167間中、小學卻同期大幅加學費，最高加10%，讓私校中津貼學生的錢變相全部流進私校的口袋；第四，全港在職教師必須執行宣誓制度；第五，必須增加校政透明度，確保家長的監察和選校權利。