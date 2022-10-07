夫兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。老子認為兵器係不祥嘅東西，人們都厭惡它，所以有「道」嘅人不使用它。同樣處於春秋戰國時代嘅韓非子，並不以為然，佢指出歷史係不斷演變，一本通書絕不可以睇到老，佢認為「古人亟於德，中世逐於智，當今爭於力。」所云「當今爭於力」，即指要保衞國家就係要講軍事力量！

當今之世，北韓嘅金正恩相信應傾向韓非子嘅理論——當今爭於力！金正恩腦大絕非生草，佢深明要保家衞國，就是要有軍事實力，先可以不必卑躬屈膝，睇人面口甚至受辱，佢應該認為兵者，乃吉祥之器。呢，南韓軍方指，北韓尋日早上從平壤向朝鮮半島東部海域，發射了兩枚短程彈道導彈，係12日以來第6次試射。

喺發射導彈之前，北韓官媒朝中社引述該國外務省嘅聲明，形容美國再把航母戰鬥群開往朝鮮半島水域，係「對朝鮮半島和周邊地區局勢穩定構成嚴重威脅嘅不良行動」，北韓會密切注視。美國對北韓發射導彈好似發射煙花咁表示不滿，要求聯合國安理會商討北韓頻頻發射導彈影響周邊局勢穩定云云。

安理會除咗「譴責」一啲作用都冇，美國喺二戰後，入侵唔少國家，死傷以千萬人計，安理會有冇譴責過吖？一向以來，自詡為「民主之燈」嘅美國，一味以「民主自由」為幌子，通過顛覆其他國家政權來獲取利益，控制重要嘅戰略資源才是其真正目的。發動伊拉克戰爭，開戰理由係伊拉克藏有大規模殺傷武器並暗中支持恐怖分子，結果條毛都冇發現，就指係薩達姆政權銷毀文件和人證所致嘅，如此無賴嘴臉，看在金正恩眼裏，以佢嘅聰明才智，怎會不知道小國生存之道，唔係靠乞憐搖尾討好，而係奮發自強！勒緊褲帶，都要射多兩枚導彈！