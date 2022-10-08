娛圈單打：一紙聲明無亮點　旨在復工趕搵錢

子華神金句：「做人冇公關，食屎㗎喇！」如果一間公司，還是從事娛樂製作的公司，冇公關又會如何呢？MIRROR紅館演唱會墮屏慘劇發生兩個多月，一直潛水冇影的主辦機構MakerVille與大國文化終於發表5點聲明，但字裏行間未能釐清事故來龍去脈，反而有再次卸責之嫌；而所謂的「初心不變」、「守護MIRROR」，更擺明只為MIRROR復工搵錢鋪路。難怪聲明一出，網民罵聲一片。

「過咗兩個月先作到一篇咁嘅文」、「大家一齊守護MakerVille嘅搖錢樹，繼續為我哋生金蛋，好唔好？」、「Dancer受傷但守護MIRROR？」這些都是一個熱門網頁網民留言的冰山一角。絕大部分網民都認為主辦機構一味以仍在調查為藉口不解釋事故原因，強調委聘製作團隊以經驗為先，成本非首要考慮，無非避重就輕，暗示墮屏唔關我事；而守護MIRROR之說更是混淆視聽，情緒綁架鏡粉，叫人繼續盲目支持。

本欄早就提過，MIRROR復工無可厚非，但12子、經理人團隊、公司高層必須堂堂正正面對公眾親身交代事件，並向阿Mo及所有舞蹈員道歉，一味避而不見、發一紙聲明便想了事，復工只會予人急功近利之感，亦無法心安理得。更何況，今次事故不僅導致大好青年殘廢，更導致整個業界被政府收緊規管，而且外國傳媒都有報道，醜出國際。

香港演唱會製作已很成熟，從來沒有如此嚴重事故發生，即使委聘的團隊富有經驗，但是否有足夠時間搭台、驗收、操作，聲明付之闕如。想當年，「艷照門」的當事人比12子難堪萬倍，一樣勇敢見人；反觀MIRROR經理人團隊連廣告金主都開罪。做人冇公關，的確是大災難！