產評：強美元利刃橫掃　大蕭條看誰先倒

美國去年錯判物價走勢，遇上今年2月俄烏開戰，結果換來眼前通脹高企不下，聯儲局須猛力加息收水來追回失地。美息急升，一方面加大經濟衰退風險，另一方面則加強美元的避險功能，結果造就美元強勢空前橫掃，暫見不到有經濟體可以幸免。全球經濟恍如啟動「鬥衰」模式，持續下去，景氣沒有最差，只有更差，各國為托匯不斷耗損外匯儲備，升息下債務成本又不斷增加，只怕難逃經濟大蕭條的厄運，就看誰先倒下。投資者且別心急估底入市撈貨，得堅持做好風險管理，謹記黎明前的黑暗最難熬！

美元強勢，對全球經濟的影響體現於多方面。首先，美元一匯獨強之下，一眾非美元持續貶值，央行只有被迫跟隨美國升息步伐上調利率，打擊經濟；同時得耗用外儲力托本幣匯價。最新數字顯示，中國與日本外匯儲備都在下跌，實不令人意外，亦可想像到，其他亞洲及新興經濟體的情況可能更加糟糕，這也是過去亞洲金融風暴大爆發前的普遍現象之一。

選擇不作為，放任貨幣貶值，日本該是典型例子，結果是今年日圓的貶值幅度冠全球，所謂「避險貨幣」已成過去。再看擬與美背道而馳，推出寬鬆貨幣政策救經濟的英國，拖累鎊匯暴挫，嚇窒全球，英政府急忙「縮沙」，雖心有不甘，也是別無選擇，免得鎊匯價崩，非但英國金融業告急，全球金融亦遭殃。

雖然，眼前美元強勢暫時收斂，但近日石油輸出國組織及盟國（OPEC+）宣布將大幅減產的消息，基本上已打消美元強勢告一段落的遐想，皆因減產行動抵銷了加息抗通脹的效應，通脹持續高企，聯儲局只有繼續加息收水，經濟衰退的風險上升，避險需求源源不絕，將繼續支持美元走強。明年首季前，美匯指數挑戰120大關，實非天方夜譚，這也意味一眾非美貨幣貶值潮未完，外儲將持續下降而負債增加，金融市場壓力山大，面臨爆煲！

環顧全球，歐洲能源危機在迎面而來的冬季將現新一輪陣痛高峰，殺傷力有多大，不得而知，但歐洲央行已表明不會因為經濟衰退的顧慮而讓加息行動放軟手腳，意味歐洲經濟衰退已是板上釘釘。

至於美國，OPEC+減產的舉動，證明中東在顧及自身利益下，不再「唯美是從」。中東諸國將積極與石油進口國打交道，包括中國。美國為了反擊，不排除在中東地區挑起軍事衝突。這一連串後果，將加速反全球化下利益大洗牌，去美元化大勢所趨。再看美國戰略石油儲備大減，壓抑油價板斧已不多，抗通脹變得更艱巨，或累執政民主黨輸江山。2024年總統大選前，美國內部鬥爭將白熱化，疊加強美元的回力鏢傷及美企盈利和出口業，持續升息引發金融動盪，滯脹叩門正在倒數。美元短期強勢乃時勢造英雄，但時勢一過，後患無窮。

歐美敗局路人皆見，亞洲經濟又被中國防疫拖着後腿，全球「鬥衰」遊戲繼續，就看誰先倒下。當然，每次危機，都意味着破而後立，利益重新分配下，能交出治理經濟能力，最先站起來者，將迎來奪取話語權的機會。