世界視線：歐洲統一未成　戰亂難以避免

歐洲的面積與人口，大概可相比中國，歷史文明也有相類似。但中國的政治統一在秦始皇之後並沒有中斷，中華文明因此得以承載傳播。歐洲在羅馬帝國崩潰之後，卻沒法統一。

即使天主教羅馬教會一度君臨大部分歐洲的國家，神權與皇權始終對立，未能統一。神權沒法壓倒皇權，也自難以把皇權一統化。各國自成體系，爭奪皇權，可一直沒有一個國家能如秦國之於中國的戰國，成就絕對的皇權。且因神權分裂，教會向東分裂為天主教與東正教之爭，在西分裂為天主教與基督教之爭了。

拿破崙打不勝俄羅斯，德國從普魯士皇帝到納粹黨也同樣敗於俄羅斯，英國則一直在歐洲大陸行分而治之戰略，阻礙歐洲統一，以保它的海外霸權和本土安全。正因歐洲千多年沒法有政治統一，各國便征戰不止，進入現代更向外擴張。以殖民主義、帝國主義來掠奪海外資源，以助歐洲大陸的競爭。或許這樣的分裂對抗，有助思想、技術與經濟的破格發展，一如中國戰國。可是戰爭殘酷，歐洲兩次大戰死亡與破壞巨大，但卻沒使歐洲解脫出來，反而進入冷戰時期。冷戰中美國的介入，使歐洲沒有機會與俄羅斯和解，反成敵對。美國借二次大戰統一了西歐各國和它們的海外殖民地，由亂而治，由此導致大戰後美國陣營的繁榮發展。這是歐洲部分統一的效果。其中歐盟的發展，即使有美國組織西歐，以便統治的目的，德法等的聯合，從體制上消除歷史戰爭仇恨，在美國保持的區域安全下，各國由競爭轉合作，戰後重建與發展迅速，歐盟東擴甚或可把西歐的和平發展向東擴展。

問題是，冷戰結束，美國的霸權更無制約。美國資本主義的發展，進至金融資本，從大眾生產、大眾消費和福利社會的模式蛻變為侵略性的寄生體系，先是破壞日本的戰後復興，繼而用烏克蘭戰爭同時打擊歐盟發展與俄羅斯復興，破壞歐盟與俄羅斯的合作。美國正扮演着英國幾百年來在歐洲分而治之的角色，強行製造分裂，阻礙歐洲大一統的發展。

10月裏歐洲召開歐洲政治共同體的首屆會議，法國主催，歐盟支持，或許是在烏克蘭戰爭之外，歐盟之外，歐洲另一次重走統一之路的機會。但始終解決不了俄羅斯因素，前景還是不清。

研究所所長 陳文鴻