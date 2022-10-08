功夫茶：南亞幫販毒遺禍　黑食黑港無寧日

天可補，海可填，日月既往不可復追！香港回歸逾25年，現屆政府被形容為武官治港，大家難免有多少期望，武官守城，治安點都會有所改善啩？若然你問功夫茶，請恕直言，政府8年狂燒73億元供養假難民，結果養癰遺患成為治安毒瘤，更掀起江湖廝殺歪風，昨日既有南亞漢於旺角街頭被同鄉喪打，更有非華裔刀手喺屯門斬人，香港治安，恍如殭屍扯旗——死鳩硬！

各位，今年6月中環發生槍擊斬人案，就係涉及南亞兵團嘅「傑作」。據了解，事件背後源於「黑食黑」：有兩個黑幫合作在港販毒「食大茶飯」，惟其中一方疑私吞6億元毒品數，另一方為此懷恨在心，繼而掀起江湖仇殺，刀光劍影再加上讓子彈飛！香港從此永無寧日！警方事後出動25萬元懸紅，但雞碎咁多點會有料到吖！至今僅捉到啲「蝦毛」，槍手仍逍遙法外！

嗱！消息就滿天飛，有指涉案兩名黑幫頭目已經潛逃，相信槍枝亦已被「處理」；近日更有消息指，有關槍手已經着草遠走高飛離港；又有消息稱警方掌握到涉案黑幫及槍手身份，卻無高調拘捕該黑幫「話事人」，無法迫令交人。治亂世用重典，依家卻如此拖泥帶水，欲說還休，如此「武官治港」，香港前途——係咁先！

本港毒品掃極都有，皆因背後涉及龐大利益；據悉，有南亞裔毒梟覷準本港毒品市場，與本地黑幫合作販毒，將毒品偷運入本港再散貨。此外，本地黑幫除聘用假難民販毒，更進一步委託「南亞兵頭」到家鄉招兵，專揀好勇鬥狠、膽正命平之徒，教導一系列來港事項，包括免遣返聲請及拖延留港，之後便可接「柯打」參與販毒或充當刀手等。

黑幫及販毒集團無惡不作，魔爪更伸到青少年身上，利誘入世未深、「等錢使」嘅青少年學生哥販毒，提供各項娛樂「養雀仔」，哄騙佢哋年紀輕，即使被捕亦毋須負刑責，無數大好青年就此斷送前途！

事實係中環槍擊事件已敲起本港治安警鐘！擒賊先擒王，打蛇打七寸，再任由本地黑幫大佬毒梟逍遙法外，又大筆公帑養假難民、南亞幫販毒集團，「黑勾結黑」又變成「黑食黑」掀起嘅江湖腥風血雨，港府若再好整以暇，香港喪無日矣！

如今假難民嚴重敗壞本港治安，南亞毒梟更拍實本地黑幫大佬「有錢齊齊搵」；佢哋嘅惡行鏈條已足夠漫長，足以造成洪災！港府無理由仲詐瞓，尋且借埋聾耳陳隻耳啩？至於假難民，短期應加以禁閉，長期一個也不能留，萬一有假難民同港人結咗婚，甚至有了愛情結晶品，都唔應該批身份證畀佢哋，皆因小莫小於水滴，匯成大海汪洋，又變惡性循環！香港盞死快啲！快訂計劃退出《禁止酷刑公約》才可扭轉劣勢。