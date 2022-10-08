正論：鐵腕打擊免針紙　也應反思合理性

免針紙風波延續，警方昨日以「串謀詐騙」罪拘捕4名持有免針紙的公務員，為首次有公務員落網。事件對公務員肯定能起震懾作用，儆醒他們以身作則，遵守港府防疫要求。惟正如錢幣有正反兩面，公務員知法犯法固然不能姑息，但免針紙之所以氾濫，亦同港府逼針無所不用其極脫不了干係。正如有立法會議員質疑，涉案醫生尚未被定罪，當局怎能推斷所有免針紙都是造假？

近日有7名私家醫生涉嫌濫發俗稱免針紙的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」而相繼被捕，醫衞局宣布涉事醫生所發兩萬多張免針紙將不獲接納，並於10月12日起失效。警方繼續調查，並首次向公務員採取行動，被捕4人全是女性，年齡介乎25至48歲，3人在社署工作，其中兩人為社工；一人於教育局工作，職位是官立學校教師。她們涉嫌多次以500元至2,500元向被捕醫生購買免針紙。警方強調，經過全面調查和審視所有證據，包括被捕人士的醫療背景、醫療專家給予的專業評估等，有理由相信4人均屬違法取得免針紙。

港府早前透露，約有850名政府僱員持有免針紙，當中近300人的免針紙由涉案7名醫生發出。為何只有4名公僕被捕，警方並無解釋，但此舉起到殺一儆百之效卻是相當明顯，相信持有相關免針紙的公僕，有得震無得瞓。誠然，接種疫苗是防疫重要手段，公務員更應做好榜樣支持政府，尤其公務員薪高糧準，政府既規定政府人員上班必須接種疫苗，公僕便應好好遵守，現在淪落到人人自危的地步，隨時面臨解僱甚至被刑事起訴，代價太大，何苦來哉？

但必須指出，持有免針紙人士並不代表就是造假，有的人身體狀況欠佳，有的人曾有接種疫苗過敏反應，醫生向他們發出免針紙無可厚非。偏偏港府一刀切，在未經任何調查之下，舉凡由7名被捕醫生發出的免針紙均視為違法和有問題，未免於理不合。立法會議員江玉歡便提出質疑，根據「599L章」，有對免針紙作出定義，包括要符合相關格式、要諮詢過醫生意見及臨床評估等，但有關條例沒有清晰說明醫衞局有權不承認免針紙，甚至一網打盡、一併廢除。她續稱，香港奉行「假定無罪」原則，不能以一句「合理懷疑」就推斷兩萬多張免針紙都是不合格，可謂一語中的。

當然，站在防疫角度看，政府要求市民接種疫苗，對免針紙「有殺錯、冇放過」，本意是為了市民健康和社會利益着想，沒有人會說不對，但凡事都要情理法兼備，因時制宜、張弛有度同樣重要。目前疫情已跟年初第5波大爆發完全不同，公立醫院沒有被逼爆，確診市民大都是休息數天便會痊愈，加上港大推算全港有數百萬人曾經染疫，免疫屏障早已建立；何況本港經濟奄奄一息，政府理應放寬防疫予人方便、激活市道。偏偏港官反其道而行，逼針變本加厲，將不打針人士排斥在社會邊緣，連上班不打針也可以視為解僱的合理理由，同工作表現完全無關。試問以高壓而非鼓勵手段逼針怎能服眾？免針紙應運而生又何足為奇？