國際風雲詭變，出人意表。即使一國之內亦難逃避外來的衝擊。美國早已認定俄羅斯和中國同為競爭對手。開始攻擊，屬全方位的鬥爭，也拋棄底線。中國嚴防，不能只被動守衞，而需預先布防，防患未然。以俄羅斯的例子，中國不得不急急備戰，不同形式的冷熱戰爭或已開展，或正部署，形勢已有緊迫的傾向。香港作為中國重要的城市，亦不得不作同樣的應急備戰，堅持兩手（平常與戰亂）準備。

在社會安全的層面，香港的水電、能源、糧食、副食品均有內地保證供應。疫情時無恙，除非戰爭直接涉及香港，應無大礙。醫療服務，香港已經分地區有多層面的系統，疫情時處理可能未如理想，卻大致暢順。第5波疫情初期的混亂，恰好作為教訓，也已檢討。若有大的自然災難時，相信可以應付。不過，調動機制可能要作檢討，進行改善，以應付部分地區可能出現網絡中斷的問題。年初中電電纜着火，引起大面積的停電，或可以此作為教訓，需要供電系統有多重保險，避免局部中斷對社會基礎設施、醫療服務的打擊。其中尤其是通訊系統，可能更需嚴格的安全檢查，把多重通訊網絡中央化同時分散網絡化。與內地駐港部隊合作，建立緊急應變的系統與機制，使在災難危急時，駐港部隊可以適時支援政府的公私營系統。

在社區層面，黑暴帶來的衝擊，使基層組織癱瘓。區議會體制受創沉重，幾乎失去作用，政府需要從新思考基層的社區民眾組織，重整和改善區議會功能，抑制其政治性，加強其與基層組織的聯繫、連接和合作。

以上或許是行外人的建議，未必完備，但提出的目的是希望政府與社會可以從備戰出發，建立根本的架構，再逐步把細分的政策施政填補，以策萬全。

在社會內部以外，香港應與深圳和珠海等毗鄰地區建立互相策應、人員轉移的規劃安排和配套措施。香港不是孤城，內地是香港最大的迴旋空間。經濟方面，關鍵是金融。怎樣保持港元穩定和自由兌換，關係着社會政治穩定和大多數居民的利益。戰前、臨戰與戰時金融都不一樣，政府與中央政府可制訂各種應對方案。

備戰不是說戰爭必然發生，但從國家社會人民的利益出發，在當前國際形勢變幻莫測之下，政府早作預備，可減低大變帶來的衝擊、損害。