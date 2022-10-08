美國利用俄烏之戰打垮俄國，就會利用台海之戰打垮中國，美國狼子野心是全人類共見的。美國是中俄共同的敵人，而且是你死我活的敵人，中俄就要共同對付它。在此之前，中俄已經結成了「不封頂」的戰略協作關係。在對美鬥爭中，俄羅斯站在中國的前面，因為美國首次打擊俄國。

戰事初起，俄羅斯以對烏克蘭「特別軍事行動」抗擊美國，達到自己的戰略目的，是可以獨立完成的。然而，這場仗由於俄在軍事上的指揮錯誤、過於輕敵，打得很艱苦，未能速戰速決，雖然現在「4地公投入俄」、「收復山河」的任務部分完成，但美國西方準備大打、打核戰爭的部署也臻完成。

俄羅斯壓力倍增，這段時期中國一直在外交、輿論、非軍事物資和經貿方面支持俄羅斯。美國則在台海支持「台獨」問題上對華挑釁「鬥爭」，升級緊張局勢，牽制中國；美國也一再恐嚇中國「莫幫俄羅斯」，否則「後果嚴重」；美國是想摁住中國，它好全力打垮俄國，再擊垮中國。這樣的用心，中俄當然早已洞悉。

現在的問題是，俄羅斯以一國之力能否扛住美國為首的幾十個國家的聯手打擊？這裏說的不是一般軍事戰場的打擊，而是亡國、是國家政權被滅、是俄羅斯被肢解，軍事戰場上的失敗乃至大敗，以俄羅斯的戰鬥精神、國土資源遼闊深厚，不會令俄羅斯亡，經過長期奮戰且能反敗為勝。

然而，如果普京沉不住氣要和美國等同歸於盡，那就會動用核武，而美國也必然同時或稍後、或先發制人動用核武。俄羅斯若只打常規戰，不論怎麼艱苦、時間多久，中國都會在各方面支持俄到底。這種支持，會大大牽制美國對華動手；這種支持，是對中俄都有意義和必須的。

然而，普京已經一再宣稱動用核武，全世界包括中國幾乎無人不信他會如此，在這種攬炒形勢下，北京計將安出？這是絕大的考驗，要有高度智慧和戰略定位。