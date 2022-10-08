誰是俄烏戰爭最大輸家？答案當然是烏克蘭，這是毋庸置疑的，但實際上德國的傷害也不遑多讓，可以說是最無辜、最窩囊的國家。作為歐盟老大，德國一點也沒有老大風範，只能像小弟一樣任由美國擺布，對俄羅斯進行極限制裁，結果受害的是自己，過去好不容易建立的德俄關係毀於一旦，俄羅斯的市場沒有了，連俄羅斯的天然氣也沒有了。更窩囊的是，德國還要裝作若無其事，全力援助烏克蘭，只要動作稍為慢一點，就會遭到烏克蘭奚落和謾罵。

德國近六成天然氣依靠俄羅斯供應，北溪2號管道被迫擱置不用，本來還有1號管道，不至於斷氣。沒想到有人做得這麼絕，索性將兩條管道一起炸掉，徹底斷絕俄氣來源。怎麼辦？德國只能購買美國天然氣，偏偏遠道而來的美國天然氣貴得離譜，價錢足足是俄羅斯管道天然氣的3倍，分明將德國視為羊牯，予取予攜。兩條天然氣管道到底是誰炸的，答案已寫在牆上，德國人不可能不知道。

終於有人忍不住了。德國副總理哈貝克日前公開炮轟，有些國家甚至是友好國家，有時會開出天價，這很成問題。雖然沒有直接點名，但明眼人都知道指的是美國，這豈止是「很成問題」，簡直是落井下石。俄烏戰爭爆發後，美國軍火商賺得盆滿缽滿，現在連天然氣商也來趁火打劫，德國人怎能不氣憤？這個寒冬怎麼過？

所以說，美國從來都是自私自利，壓根兒靠不住。美國以西方老大自居，不但沒有顧及盟友利益，反而一直強調「美國優先」，處處為自己着想。當然，人不為己天誅地滅，任何國家都是以本國利益為優先考慮，這並不奇怪，但美國往往要求其他國家遷就順從其利益，這就很成問題了。德俄關係本來不錯，彼此互通有無，互惠互利，現在德國為了迎合美國，以及所謂的西方整體利益，不惜與俄羅斯交惡。而美國並沒有給予任何安慰或補償，還乘機割羊毛，難怪德國人怨氣沖天。

不過，怨氣沖天歸怨氣沖天，德國始終不敢對美國說不。人們在想，如果默克爾繼續擔任總理，情況會不會不一樣？也許，不管誰當總理，德國都不可能徹底擺脫美國控制，但如果默克爾仍然在位，起碼可以維持某種程度的外交自主，不會事事無條件順從美國，更不會犧牲本國利益去討好美國。