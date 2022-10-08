正當社會強烈要求港府盡快撤銷所有防疫限制之際，這個政府繼續反其道而行，宣布多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，並加強追蹤自願檢測人士，同時下調主要供外遊目的使用的自費檢測服務收費至150元、特快服務收費上限則為240元。措施一出，即被轟為勞民傷財。

當外國早就不用旅客在登機前進行核酸檢測，連香港都改以快測代替，所謂的供外遊目的使用的自費檢測服務，對象究竟是誰？收費150元至240元一點也不便宜，檢測商早已在疫情之下賺個盆滿缽滿，到底港府還要向他們送錢送到何時？更何況，這些採樣站大都位於球場或體育中心，讓它們常規化，意味供市民使用的公共康樂設施減少，疫情早已趨緩，這樣做是否必須和公平？

現時某些高風險從業員上班前必須進行核酸檢測，例如安老院職員，但如果說港府為了區區少數從業員而廣設採樣站，根本無人相信。另一方面，眾多專家均要求港府取消圍封大廈強檢，港府口說減少，實際上日日仍在驗污水。被圍封的居民必須強制進行核酸檢測，不檢測隨時罰款一萬大元，這不是苛政是甚麼？

更不必說，旅客入境本港後要反覆多次撩鼻，早就被斥為擾民和趕客，以致「0+3」實施後一樣冇客來。港府不取消反而加強，要是這樣做是為了和內地通關鋪路，還算無可厚非，惟至今沒有一個高官走出來解釋。結果只會加深外國人視來港為畏途，對復甦旅遊業毫無助益，將香港弄成撩鼻之都，簡直莫名其妙。可以看見，繼維珍航空取消倫敦香港航線後，美國航空亦表明無意復飛香港。繼續搞無謂的防疫措施究竟防到甚麼、失去甚麼，值得高官反思。