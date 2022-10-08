美國卯足勁要對付俄羅斯和中國，想不出別的方法，便試圖採用「窮俄」、「窮中」策略。華盛頓政府在貿易上，對俄、中兩國實行大規模的禁運措施，更鼓勵美國投資者從兩地撤資。白宮滿以為只要俄、中的經濟受損，兩國就會乖乖服軟，這場仗不必真打，就可以屈人之兵。

白宮決策者的智慧，真可謂今不如昔，在這個年頭，經濟制裁大抵是所有策略當中，最不能克敵制勝的一種，華府內的一眾笨腦袋，卻偏偏選擇這樣做。

制裁措施要是管用，北韓豈非老早就投降？在美國的制裁名單當中，平壤是排在最前列，也是最受打壓的對象。幾年前美國中央情報局判斷，北韓的經濟千瘡百孔，全國餓殍遍野，只要華府加大力度封殺，金正恩政權肯定支撐不來，最後只能撤劍認輸。

然而中情局的預言，往往只在幻想中才能實現，現實卻是另一回事。2017年，美國前總統特朗普下令，對北韓實施全面制裁，但是5年後的今天，平壤政府沒有投降，國內民眾也沒有因為飢餓而群起造反。北韓的軍事發展反倒是一日千里，美國今天尚未完全成功研製出高超音速導彈，平壤卻已經試射了不止一回，近日更發射長程導彈穿越日本上空，落在4,000多公里以外的海面。金正恩此舉是要警告美國，北韓軍隊的長程打擊能力，可以遠及關島和阿拉斯加，美國領土根本無險可守，華盛頓別再自以為了不起。

北韓現今的綜合實力，未必及得上中國或者俄羅斯的十分之一，華盛頓尚且拿平壤沒辦法。如今美國還妄圖透過經濟制裁，迫使中、俄兩國就範，套用一句廣東俗語：美國佬咁做，簡直係嘥氣！