美媒日前引述美軍消息人士稱，因應俄羅斯總統普京威脅或會使用核武，美國計劃採取包括非核武選項的斬首行動，即直搗克里姆林宮，直取普京性命作為回應。山姆大叔出動到拋浪頭這一招，反凸顯了根本不夠膽跟俄方動真格搏錘的虛怯底牌。

本來按照老美作風，在必要時直接了結對頭人，是相當慣常的一了百了做法，問題是，今次的對象並不是拉登、伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼、阿蓋德最高領袖扎瓦希里，所謂的直搗克里姆林宮，竟然說得像荷里活影星湯告魯斯在電影《職業特工隊：鬼影約章》中，如入無人之境般容易，甚至能將克宮炸開一大塊，始作俑者仍能逃之夭夭，試問這可以唬嚇誰啊？難怪俄羅斯駐美大使館抨擊斬首之說是「妄想」。

正如中情局前職員Robert B. Baer在剖析暗殺的著作中指，「暗殺是一種戰爭行為，是為了將戰爭削減到絕對最小值，你對手的棋盤上或許還有很多棋子，但是只要除掉他的將軍，他就輸了。一個人的死亡將能改變事件的走向，造福社會」，過去的暗殺已經證明了自居正義之師的美國是絕對不會吝嗇作出這等行為。惟書中也提到「快速、保密與出其不意是你的最佳盟友」，因為「一次失敗的暗殺會讓敵人擁有無敵的光環，他的力量會不斷增加而同時消滅你的」，美方事先張揚斬首之說，是為了放風給普京好好作出防備嗎？

很明顯，美媒只是一個發放訊息的渠道，美國裝模作樣正部署的並不是暗殺行動，而是另有所圖。愈近11月中期選舉，愈多這類長美國志氣，滅俄羅斯或中國威風的宣傳套路會陸續出現，以饗有眼無珠的選民，以便他們的注意力能被帶往外交事務上，從而忽略了民主黨在內政上的無能。