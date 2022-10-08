香港已進入良政善治新時代，港府需切實排解民生憂難。新任政府致力於扶貧，例如成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，有望為基層學生提供發展機會，筆者期望施政報告在扶貧方面能更有作為。

香港現時貧窮人口超過160萬人，有逾20萬人蝸居劏房。香港貧富懸殊嚴峻，據樂施會日前公布的《香港貧窮狀況報告》顯示，最富貴家庭月入中位數達到12.76萬元，但最貧窮家庭僅2,700元，兩者相差47倍。上述報告亦發現今年第一季的貧窮人士失業率為26.1%，對比非貧窮人士高出逾八倍。然而，各行各業都大叫缺人手，不只飲食、航空、建築、安老服務缺人，有公司指連見習生及接待員也請不到。政府應探討為何「有人冇工做，有工冇人做」，再推出針對性政策鼓勵就業。

香港扶貧一直只以撥款為主，欠完整的扶貧政策，但「救濟式」的扶貧方向僅能產生短期作用，市民動輒「復貧」、「返貧」。政府須全面檢討貧窮根源並優化策略，努力從改善產業結構、創造就業入手，提升基層市民收入，消除在職貧窮，以及推動社會財富合理分配等各個方面，解開貧富差距愈來愈大的死結。針對在職貧窮家庭，政府應優化在職家庭津貼及設立長遠的失業援助制度。當局亦應放寬生果金申領年齡及支援跨境安老長者以支援貧窮長者。當局更應支援「未上樓」人士，完善支援照顧者政策，訂立殘疾人士就業配額制度，並設立「少數族裔就業資助計劃」。

筆者期望施政報告就減少貧窮人口及失業率、縮窄貧富差距，制訂更清晰目標，落實更多針對性的民生和財政措施，提升市民的幸福感和獲得感。