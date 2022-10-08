公務員學院院長郭蔭庶日前接受媒體訪問，分析公務員整體國家意識狀況，存在的精神不足狀態，歷史和現實客觀原因，提出應對及解決的辦法，以及學院的使命等問題，是港官中迄今為止，首位能深入剖析公務員存在的缺陷和問題，也是自黑色暴亂以來首位敢大膽公開對公務員隊伍不足的自我反省和批評的官員，令人肅然起敬！

過去每當政府高層談及公務員，多只是一點論，即只讚香港公務員是如何優秀，不敢批評，生怕開罪了公務員，完全沒有兩點論。郭院長坦率地指出，「目前公務員最大的不足，仍是普遍不認識國情，欠缺國家及國民身份認同」，真是一針見血。他還指出，「單是認識《基本法》等條文，不代表認同」。有此精闢見解是十分難得，說明不要滿足公務員已宣誓，要保持清醒的頭腦。最近，370名政府僱員涉行使假「免針紙」，便是新鮮熱辣的反面教材。

為何香港公務員如此不濟？郭院長高度概括了三大因素：其一，歷史原因，「我們接受的教育在英治時代，是刻意隱沒一些近代史，明顯不想身份認同歸向自己的國家」；其二，國際原因，「外國勢力因應自身國家利益考慮壓制中國發展」；其三，去國家民族意識的洗腦，「宣傳、文化做了很多工夫」、「污染了很多港人的思想心態」，公務員不是生活在真空中，自然也受污染。

郭院長最後強調，學院的成立不是整治公務員，而是「從情懷入手，加強公務員國情訓練」，「盡量令優秀的人佔大部分」，減少「搭順風車」的心態。郭院長言簡意賅，豈止是透視公務員心態，簡直是掃描了港人被長期洗腦的病狀，揭示香港若不戮力推動愛國愛港教育，「顏色革命」遲早會回魂。