毒品害人，影響一生！毒品嘗一口，閻王在招手！各位，警方宣傳反毒口號就勁喇！亦常見立功。呢，前晚突擊搜查何文田一幢舊式豪宅，發現該單位劏成9間劏房，喺其中一劏房內，檢獲1.15公斤懷疑冰毒及一批包裝工具，毒品市值約70萬元，拘捕一對男女。警方相信已搗破一個供應東九龍及西九龍娛樂場所嘅毒品分銷中心。

之不過老朽納悶，警方破獲嘅都係「毒品快餐車」或上述幾十萬貨仔嘅所謂分銷中心！唔好忘記，警方有專門毒品調查科、俗稱「O記」嘅有組織罪案及三合會調查科，每年又花費逾億元線人費，理應更精準掌握情報，可是，每次「雷霆萬鈞」或乜乜掃穴行動，總予人雷聲大雨點小嘅觀感，緝捕嘅都係蝦毛魚仔角色，多係啲入世未深十多歲青少年，好明顯都係啲「替死鬼」。

相對於海關，偵破億元毒品案視若等閒。數字冇花假，香港海關喺今年上半年，喺香港國際機場共偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸，市值近6億元毒品。咁就難怪有口痕友話：差佬淨係鍾意捉雞仔，海關有湖海洗胸襟，鍾意捉麻鷹囉！咁都得？作為守我城嘅帶勇之人，乜唔覺得老貓燒鬚咩？

阿哥，你哋燒鬚都算咯！最慘拉來拉去啲乳臭未乾嘅後生仔女，做咗「替死鬼」前程盡毀，而真正嘅幕後黑幫大佬卻逍遙法外；仲有啲無牌樓上吧，又係掃極都有，令人懷疑係「假掃場，真販毒」，成為黑幫收入來源！堂堂法治之區竟藏污納垢，難怪社會有唔少聲音質疑有警察充當黑幫保護傘？老朽記得國家領導人殷切希望每一個香港青年用火熱嘅青春書寫精彩人生！無奈警方掃毒除惡未盡，任由黑幫大毒梟逍遙法外，特區政府想開新篇章，說好香港故事，豈不是水中月，鏡中花？