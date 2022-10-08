香港外籍家庭傭工（簡稱「外傭」），佔香港人口達3%，主要是女性，來自菲律賓、印尼、泰國、孟加拉和尼泊爾。

香港正在抗疫的關鍵時刻，屢次爆出外傭群組，連累僱主和家人染疫，更拖累街坊接受強制檢測或隔離。每逢假期，大量外傭聚集在公園、行人天橋或公眾地方席地而坐，有些更搭建露營帳幕，更發現外傭無牌擺地攤，售賣衣服、日用品、食品等，阻塞通道。有些外傭罔顧「禁聚令」，超過人數上限，沒戴口罩，防疫意識十分鬆散。外傭聚集的黑點位於西環、中環、灣仔、銅鑼灣、北角、尖沙咀、油麻地、旺角、深水埗、美孚、屯門、元朗等。

近日，有記者發現過萬外傭於假日在深水埗流連，這些無牌地攤飯盒每盒二、三十元，閒閒地一日可賣3,000盒，是大生意；有市民向記者報料，深水埗港鐵站附近的行人路，一到假期就被這些小販攻佔，食環署人員來就馬上「走鬼」，不過執法人員一走，又再開檔。

對上的周末，有記者走訪福華街一帶，直擊多名南亞小販公然把來歷不明的生、熟食品擺在地上兜售，附近有人把風提示「走鬼」，疑有集團式經營。記者在附近行了一圈，發現整條福華街幾被「走鬼」地攤攻陷，在福華街與南昌街交界處就有十多檔，霸佔整條行人路，途人被迫行出馬路，險象環生。附近店舖東主斥小販「阻住做生意」。

根據勞資雙方簽訂一個兩年的法定合約，外傭只能在合約範圍內為僱主提供服務，不能同時被兩名僱主聘用，在僱主家裏居住及工作，並享有合理的私人空間及私隱，每個星期享有不少於連續24小時的休息時間。

外傭非法兼職，可囚兩年。根據《入境條例》，如有外傭從事未經許可工作、開辦或參與未經許可業務，即屬違反逗留條件，可被檢控，一經定罪，最高可處罰款5萬元和監禁兩年。

《公眾衞生及市政條例》列明除非持有該署簽發有效的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，一經定罪，初犯最高可被罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高罰款10,000元及監禁6個月。任何人士如被控無牌販賣或無牌烹煮或加熱食物以供出售，首次被定罪，最高可處罰款5,000元及監禁3個月，再次被定罪，最高可處罰款10,000元及監禁6個月。

另外，如果無牌販賣活動同時涉及阻街，執法人員會引用《簡易程序治罪條例》加控違例者，一經定罪，最高可被罰款5,000元或監禁3個月。

僱主有責任和義務提醒外傭必須遵守本港法律，切勿以身試法，不要身陷囹圄才後悔。政府責無旁貸，必須協調跨部門嚴正執法，強力打擊外傭無牌擺地攤、阻街、破壞公共衞生等行為，維護香港的市容，為居民和商戶解困。