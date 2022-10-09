正論：上任百日未維新　社會依舊亂紛紛

曾在上任之初矢言要有一番作為的李家超政府，昨日是上任第100日，香港有甚麼改變呢？普遍市民的感受是，好的改變未見，差者更差則是有目共睹，當中尤以治安不靖最為明顯；加上防疫措施至今未見大幅放寬，競爭力跌跌不休，百業深受其害。再不力挽狂瀾，改弦更張，香港由治及興恐怕只是奢談。

李家超在社交網站回顧百日管治，包括成立4個工作組，加強統籌民生問題；舉行「前廳交流會」，讓官員與立法會議員加強溝通；以及調整防疫政策。他形容自己的工作「沒有最好，只有更好」，特別提到即將發表的《施政報告》，將推出「搶企業、搶人才」政策，推動在造地建屋上提速提量，為市民謀幸福，為香港謀發展。防疫方面，他強調政府必須保持謹慎及有序，不應削弱應對病毒的努力。

黃婆賣瓜，自賣自誇，人人都曉，問題是，香港是否真如李家超所說，變得更有發展、更加幸福？房屋問題向來是香港老大難問題，大家都明白不可能一蹴而就，李家超提出加快上樓，即使配套未完善，也會讓申請者選擇。出發點無疑是好，但欲速則不達，配套全無便急着入伙，必然衍生大量民生問題。本報便曾經報道，安達臣道新居屋沙塵滾滾，居民去港鐵站也要搭20分鐘巴士，慘過充軍，加上區內學位不足，學童大都要跨區上學，苦不堪言。以趕上樓的方法提速提量是否行得通，可思過半矣。

治安問題更是困擾市民。這些年，港府對假難民中門大開，無任歡迎，為了供養假難民及增加處理人手，8年狂燒73億元公帑，猶如無底深潭。結果假難民恩將仇報，勾結本地黑幫無惡不作，街頭仇殺、械鬥開片無日無之；毒品亂象層出不窮，愈演愈烈，形成治安大毒瘤。6月的南亞幫中環槍擊案，便涉及本地兩個黑幫6億元毒品分贓不均；前日又有南亞漢於旺角街頭遭同鄉施襲，更有南亞刀手在屯門斬人；再加上綁架案沉渣泛起，街頭劫案愈來愈多，虐兒案此起彼伏，香港治安日益敗壞，市民人心惶惶。

衞生問題同樣令人慘不忍睹。政務司副司長卓永興領軍的「香港新市容」打擊衞生黑點計劃，現正風風火火地展開，高官煞有介事強調清潔運動不是大龍鳳、不是一陣風，惟大群老鼠一於少理，繼續穿梭大街小巷覓食去，本報便不下多次圖文並茂報道鼠患肆虐的驚嚇場面；更不必說，三無大廈繼續烏煙瘴氣，新界偏遠地方繼續淪為廢料棄置場。

高官言必稱要搶人才，但搶人才不是用口說，必須要有實際行動配合，包括稅務優惠、住屋優惠、居留權審批等等。新加坡最近推出「海外網絡和專業簽證」吸引頂尖人才，英國亦有新工作簽證計劃吸引全球「高潛力人才」，可見競爭來自四面八方。

李家超自信滿滿揚言《施政報告》會有撒手鐧拋出，人們拭目以待，惟必須指出的是，在港府未有搶人才大計之前，香港移民潮已創出高峰。截至今年中，本港淨移出人口超過11萬，創回歸以來新高。人才流失嚴重，商界叫苦不迭，有工無人做的情況比比皆是，尤以高端工種或管理層最是求才若渴，奈何高官連香港出現移民潮也不承認，遑論提出針對性的留人措施。

事實上，要人才和企業選擇落戶香港，與營商環境是否友善息息相關，但人們看見的是，香港至今仍在防疫方面自我設限，完全不便利人才和商務往還，旅客甚至視來港為畏途。包括多名商界頭面人物以至港府防疫專家在內，社會各階層無不要求當局盡快放寬入境限制，取消「安心出行」、取消「疫苗通行證」、取消多次核酸檢測，奈何言者諄諄，聽者藐藐，多名高官都表示絕不放寬，甚至政府還將核酸檢測常規化，逼針手段變本加厲。

當旅客和外商入境本港後既要受「黃碼」限制活動自由，又要多次反覆「撩鼻」做核酸檢測，萬一確診更要隔離，在這樣苛刻的環境下，旅客必定卻步，外商如非必要亦不會來港，還談何搶企業、搶人才？

香港國際航空樞紐「亞洲第一」之位已拱手讓予新加坡樟宜機場，連最引以為傲的國際金融中心排名也被獅城超越，「紐倫港」變成「紐倫坡」，整個商界憂心忡忡，唯獨只有港官好整以暇，毫不着緊；當疫情早趨緩和，重症和死亡率大降，高官一門心思仍然放在如何防疫，彷彿與世界脫節，任由經濟凋零，試問還談何搶企業、搶人才？

對外不能正常通關，對內未能與內地接軌，「逆向隔離」只聞樓梯響，防疫政策兩頭不到岸，競爭力極速流失，內憂外患交煎。市民明白李家超政府都是有心人，都希望帶領香港創出新氣象，但守舊思維不變，政策離地不到位，一味奢談種種大計也是徒然，最終只能淪為口號治港而已。