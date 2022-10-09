功夫茶：虐兒陷惡性循環　小修補為時已晚

世衰道微，香港撞邪。自本報獨家踢爆「童樂居」變「童虐居」後，其他機構相繼被揭有類似事件，上月中旬香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心、銅鑼灣保良局嬰兒組兩處，驚爆有職員涉虐兒被捕。阿哥！「保良局」3個字金鋥鋥招牌竟然蒙塵？而呢個月初，又有大埔匡智松嶺第二校爆虐兒案。喂！高官成日話「虐待兒童個案即使係一宗都嫌多」，可惜本港呢類案件卻愈揭愈多！

呢！有社福界議員仲話，接二連三嘅懷疑虐兒案，可能只係「冰山一角」，反映存在「根本問題」。咁，係乜問題呢？做人如草，踏實就好。特區政府自1999年就設有一個「防止虐待兒童委員會」，其成員有教育局丶民政事務總署、衞生署等政府部門及其他非政府機構代表，究竟佢哋對「防止虐待兒童」做過啲乜有效防範措施？

仲有吖！香港明明有「虐兒」嘅法律，香港法例第212章第27條《侵害人身罪條例》訂明，任何虐待、忽略等導致受看管、照顧嘅16歲或以下兒童，受到不必要苦楚等，均屬刑事罪行。點解受過訓練嘅幼兒工作者都當佢冇到，一犯再犯？啲法例係用嚟裝飾㗎！

各位，令人更嘩然及失望嘅就係成立於1878年嘅保良局，屈指一算都成144年，如今竟然變「無良局」，確令人痛心！呢個慈善機構以「保赤安良」為主旨，其致力收留幼小孤雛、護老扶弱深入民心，每年保良局籌款、賣旗，大把善長仁翁捐輸。之不過，保良局嬰兒組留宿幼兒中心懷疑發生虐兒事件，兩名女照顧員先後被捕。保良局尋日宣布成立獨立檢討委員會，成員包括法律、醫療、幼兒教育及社福等不同界別。委員會將深入檢視保良局0至6歲兒童院舍住宿服務嘅管理及服務情況，找出不足及癥結之處，提出具體改善政策建議及方案。

保良局表示，同時亦正進行多項改善措施，包括調動資源、提供人手支援行政及輔助工作，邀請專家培訓，深化團隊守護兒童文化等。嗱！保良局應知恥近乎勇，不要辜負捐錢畀佢哋嘅善長仁翁！同時深明要保護一個金漆招牌，靠嘅係實事求是，堅持做好每一個細節，尤其係培訓及監管上要到位。

至於勞福局局長，又係賊過興兵，一連串嘅檢討報告、水蛇春咁長嘅建議。官僚處事，常予人頭痛醫頭、腳痛醫腳嘅急就章感覺，欠嘅係無作出通盤檢視。換言之，每次出事，畀人印象就係做啲例行檢討，但知小修小補，同畫餅充飢、口惠而實不至相差不大，如此這般，檢討完也只能又陷惡性循環，虐兒事件又氹氹轉，係陀螺唔係旋轉木馬喎，香港永遠唔會成為兒童樂園，距「宜居城市」只會愈走愈遠！