娛圈單打：韓流天王爆偷食　世上有冇真愛情

韓流天王Rain與大美人金泰希結婚5年，育有兩女，兩公婆不時晒恩愛，詎料韓媒突然爆出Rain偷食美女高爾夫球選手的震撼消息，緋聞對象的樣子還要激似金泰希，令全亞洲粉絲嘩然，紛紛哭喪：世上還有真愛麼？

消息傳得沸沸揚揚，Rain先是沉默，後來拒絕再忍，斷然否認並揚言要對造謠者提告；而緋聞女主角、26歲的高球選手朴潔，其社交平台旋即被粉絲「灌爆」，她關閉留言功能後上載全黑圖片，配以文字堅稱無辜，「好無言……只是幾年前在贊助商活動上見過而已」。金泰希至今未有發聲，但隨着「緋聞男女」強烈否認，偷食傳聞很快便告平息。

今次事件之所以令人嘩然，除了因為金泰希一直是大韓民國出名的純天然美人，加上首爾大學畢業的一流學歷，一般庸脂俗粉根本無法企及；更因為Rain婚後一直以「老婆傻瓜」、「寵妻魔人」形象示眾，不但夫妻檔拍廣告，而且在多個綜藝節目發表愛的宣言，肉麻宣稱「望住老婆食飯都覺得佢可愛」，儼然絕世愛妻號。許多粉絲對於偷食傳聞不敢置信，皆因其寵妻人設實在太深入民心。

當然，大家也不希望金童玉女感情生變，亦相信只是傳媒無風起浪，但自宋仲基、宋慧喬世紀離婚後，許多人都大嘆真愛已死。事實上，世上沒有事情是不可能，娛樂圈出軌的新聞還少嗎？李炳憲當年瞞着大肚妻子李敏貞偷食，已是經典例子；南韓綜藝節目《我們離婚了》，甚至請來多對一度被視為模範夫婦的明星，剖白離婚心路歷程。有時候，愈是人前恩愛，愈有可能令人失望。