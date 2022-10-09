世界視線：德政府大增軍費　謀歐盟獨立自主

俄烏戰爭一爆發，德國總理紹爾茨立即宣布增加1,000億歐元軍費以強化德國軍事力量，並計劃每年將軍費開支由500億歐元增至1,000億歐元，即德國國民生產總值約2%，這項計劃的目的是要「使德國擁有歐洲最強大的軍隊」。不過，德國國會於上月底以476票反對、179票贊成，否決對烏克蘭增加軍援案。

既然德國政府大幅增加軍費開支，為何竟然不增加軍援烏克蘭？其實理由很簡單，就是德國智囊及政府重心人物愈來愈認識到，繼續軍事支援烏國只會延長戰爭，使歐洲更受害。

德國這個工業強國，需要全球廣大自然資源供應的貿易市場、可以出售工業製成品的市場及可以自由海外投資的環境，這一切需要國際和平的環境，但如今美國政府推動俄烏戰爭，正正封鎖了這三方面的經濟活動，德國在俄烏兩國不單止投資都無法生產，交換不到平價生產物料及能源，也無法銷售工業製成品。更可怕的是，美國政府以在北約提供軍事保護為理由，威脅德國進一步支持美國經濟抵制及軍事圍堵中國，明顯是損害中德之間長期發展合作的龐大經濟利益。

德國國會以及媒體的辯論，都強調每年1,000億歐元的軍費不是為美國鞏固霸權服務，而是要長期推動建立歐洲（可脫離美國操控的）自身防衞能力、可使歐盟國家平等地和各方合作及結盟、保護歐洲經濟及科技的發展以及歐元的重要國際貨幣地位。

事實上，德國媒體愈來愈關注歐洲和美國面對中、俄的利益衝突愈來愈大，德國不能不首先設法擺脫美國目前對德國的軍事督導，長遠要和法國多方面軍事合作發展。

這種構想其實在二次大戰之後歐洲共同市場的出現就萌芽，但一直被美國抑制。如今面對華府不斷以歐洲安全作威脅，要北約歐洲成員國多犧牲點利益以圍堵中、俄，故此德、法不能不回應。

德國拉攏法國是最自然不過，德國經濟體積只是美國的五分之一，軍費即使加到每年1,000億歐元，也只是美國八分之一都不夠，和法國合作才有多點發展規模，另外就是德國可依賴及協助法國發展共同的核子保護傘。最後，只有德法共同拉攏多些歐洲國家加入，美國才不敢設計阻礙，歐洲也在發展出獨立自主的軍事體制後，才能得到俄羅斯的認同及尊重。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻