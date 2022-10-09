香港要備戰，作最壞打算，備戰的措施也可應用於大型的自然或人為災禍。過往的「沙士」（SARS），現在的新冠疫情，都需要這樣近乎備戰的社會動員、社會組織。

現時國際局面變幻莫測，烏克蘭之戰是二次大戰後最大的戰爭之一，雖次於韓戰、越戰，但後兩者是一國之內，區域為限，烏克蘭戰爭卻變成俄羅斯與整個北約作戰，惡化和外溢的程度更嚴重。相繼的廣泛制裁，連同其他因素，西方的政治制裁涉及眾多國家，包括俄羅斯、伊朗、中國等。政治對立，戰爭迭起，金融與經濟的二級制裁更可以遍及全球。

中國作為最強大的非西方國家，自然招引霸權主義的美國攻擊，由示威、暴動演變出來的「顏色革命」，是香港人和內地乃至世界所不曾預料的，卻差不多把香港幾十年的運氣破壞了。因此，誰可預料在美國加強對中國壓迫底下，不會有如烏克蘭那樣，誘使北京出兵，啟動台海戰爭。既然有「顏色革命」在前，香港又是中國最薄弱的環節，中美啟動戰事，香港是絕不可能逃避的。中央政府正在備戰，怎可以在香港放鬆一切，不作適當的備戰，開門揖盜呢？

備戰是守，是防範，化被動為主動，免後顧之憂。備戰的同時，香港要進攻，在戰爭來臨之前，奮力進取，與內地一起在經濟與外交方面增強力量，迫使敵對者知難而退。

進攻之一是發揮香港國際金融中心作用，在美元瘋狂時吸納各國的資金，無懼美國制裁，也利用美國制裁的空隙和延誤，盡快建立各國資金避難所。中央政府與特區政府合力，構建防禦美國金融制裁的體制與措施，阻礙美元供求操縱的空間，並利用吸納來的資金去美元化、去西方化地投入中國內地和其他一帶一路國家的建設發展中。

進攻之二是廣納人才，歐洲正瘋狂搶掠烏克蘭的人才，香港應參與競爭，也同時爭取被美國西方驅趕的華裔人才，和各地因戰亂流失的人才，特別是中東、俄羅斯、中亞乃至東歐各國。香港大可依外國的例子，提供一定政策優惠，讓人才來港，自求發展，打破傳統依賴政府資助、現有企業為主的模式。作為自由港，開放門檻，主要吸引有創業能力、技術和資金的，給予政策制度方面的方便，讓他們發揮各自不同的關係、視野及資源。