在美國妄圖打垮中俄、強推霸權的全球戰略中，目前這場首先拿俄羅斯開刀的俄烏之戰，和正在向中國步步進逼、支持「台獨」、隨時爆發的台海之戰，是緊密相關的。美國早就聲稱能在世界同時打兩場常規戰爭，現在拜登的狂妄和野心，比其所有前任都大得多，他要領導美國與世界上最強大的對手同時打仗，而且還可能是核大戰。為此，他大搞「反中俄統一戰線」，以為帶着一群跟尾狗一齊猛撲亂咬就能成功。

這陣子，俄烏之戰正急驟升級，北溪管道被炸，美國大肆調兵遣將，準備與俄大打。對於中國，美國也沒閒着，為了「印太戰略」，為了「台海戰爭」，干預大陸武統台灣，美國也在糾集「盟友」軍演，準備要和解放軍打登陸戰、打城市巷戰，其軍演更發出「今夜就戰」的叫囂。

據報道，美國陸軍近日展開緊急部署戰備演習，從夏威夷州、華盛頓州空運兵力到關島，模擬「奪取關鍵地形，快速部署高機動火箭系統實施火力打擊」，展示所謂「今夜就戰」的準備狀況。美國陸軍表示，這場印太地區火力投射演習，兩架美軍C17運輸機把100名士兵、放滿7個卡板的裝備、一輛越野戰術車，由夏威夷州運抵關島安德森空軍基地。據透露，這批第25步兵師的士兵，在關島訓練執行城市地形戰術行動及高機動火箭系統部隊訓練，奪取「關鍵地形」。美方聲稱，這種訓練和作戰「非常適合美國陸軍未來在印太地區，特別是接近中國第一島鏈實施」。

美國已打響了對俄戰爭，正在準備打響對華戰爭。對俄戰爭的引爆點和抓手，是原先與俄羅斯同屬一國的烏克蘭；對華戰爭的引爆點和抓手，將是從古至今同屬「一中」的大陸與台灣。美國對俄開戰的手段是「北約東擴」，迫使普京不能不對烏克蘭發起「特別軍事行動」；美國對華開戰的手段是支持「台獨」分裂，迫使大陸不能不對台動武。這場大戰在同一時空下發生，老美狂得沒邊也。