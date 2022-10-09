在全球能源供應持續緊張、美歐通脹高燒不退的情況下，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）宣布石油減產，無疑是美國政治和外交的重大挫敗。有人形容這是對美國總統拜登的公然羞辱，一點也不誇張。今年7月拜登曾親自登門，懇求沙特為首的石油輸出國組織增產，當時沙特虛與委蛇，並沒有給予具體承諾。現在終於有具體承諾了，產油國不但沒有增產，反而一下子每天減產200萬桶，拜登因加得減，心中的憤怒可想而知。

美國國務卿布林肯老羞成怒，聲稱美方正在重新審視與沙特的關係，有國會議員更揚言大幅削減對沙特的軍售。這是美國的老套路，每逢別國不聽從指揮，便出言恐嚇甚至制裁，但這能嚇唬誰呢？今時不同往日，美國霸權日益衰落，在中東的影響力每況愈下，這一套已經不好使。更何況，拜登曾形容沙特王儲是「殺人兇手」、沙特是「賤民國家」，甚至揚言要讓沙特王室成為「社會棄嬰」，這些話豈能當沒說過？

得道多助，失道寡助，產油國減產的舉動，反映美帝霸權愈來愈不得人心。老美批評沙特等產油國選擇站在俄羅斯一邊，是短視的行為，但難道站在美國一邊就不是短視的行為？國與國之間只有永遠的利益，如果說沙特等國減產是為了本國利益，美國到處橫行霸道，難道不是為了本國利益？起碼人家沒有強調「沙特優先」，而老美整天將「美國優先」掛在嘴邊，誰自私誰短視，全世界都知道答案。有西媒記者質問沙特官員，你們為甚麼要反西方？其實這種問題應該問美國官員，你們為甚麼要反東方？

沙特曾是美國在中東的親密盟友，如今連親密盟友也不聽話，美國還有甚麼招數？除了恐嚇，拜登只好下令再向市場投放1,000萬桶戰略石油儲備，但相對於產油國每天減產200萬桶，根本無濟於事。看來這個冬天美歐的日子都不會好過，歐洲固然要燒柴取暖，而美國也只能持續加息以壓抑通脹，直至經濟爆煲，滯脹來臨。

對沙特等產油國而言，現在最需要提防的是美國不可能善罷甘休，隨時會在中東攪局，挑起另一輪衝突。當然，如果真的這樣做，美國將更加不得人心，勢必促使中東國家進一步遠離美國，也勢必加速各國去美元化步伐。一旦石油與美元脫鈎，那才是美國真正的噩夢。