黃人愛移民，除了英國，台灣也是熱門之選，但許多黃人到埗後始知自己淪為Condom。當初為了選票，蔡英文對香港人大開方便之門，詎料許多港人到了台灣坐了一、兩年移民監仍然一無所獲，陸委會直言定居申請應當更為嚴謹。過去兩年，台灣當局駁回至少70多宗港人申請居留及定居的行政申訴，理由與「國家安全」有關，包括曾在香港做過美心、國泰和醫管局都不獲批，令一眾黃人不知如何是好。

其實，視香港黃人為洪水猛獸豈止台灣，美國更是偽君子之最。大家必定記得，美國政客兩年前提出《香港人民自由與選擇法案》，提供可能遭遇「政治迫害」的在美港人庇護，但該法案最終在參議院表決時，遭共和黨籍議員克魯茲以可能引來更多共諜為由反對，未能過關。拜登去年僅指示執行「延期離境」政策，在美港人被強制離境的限期延長至18個月，擺明愚弄黃人，一旦到期，一樣被攆走。走佬黃人以為自己可以入籍美國，真是門都沒有。

此所以，港人手持BNO賣車賣樓一窩蜂舉家移民英國，住滿5年是否真會獲批居留權，不能不令人疑問。當然，若移英港人屬於有錢的一群，大手筆投資當地，英國政府無任歡迎；惟對於那些屬於內政大臣柏斐文口中所說，沒有為經濟發展帶來貢獻的低技術移民和留學生，英國是否會讓他們永久留下，真係你諗你。

黃人老是認為香港不自由，為逃避共產黨管治投奔英國和台灣。目前世界局勢危急，英國更被俄國視為炸北溪嫌疑國之一，一旦普京動用核武，英國難言安全。不談核戰這麼遙遠，就說最貼身的通脹問題，黃人肯定不好過。台灣更不必說，遲早由共產黨統一管治，移台可謂多餘。