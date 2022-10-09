過去幾年，不少香港市民對政府的施政不滿，甚至批評管治班子太「廢柴」。特區政府做事，有時候確是不讓人省心，然而很多港人選擇移民到英國去，託庇於一個更「廢柴」的政府，此事卻是奇哉怪也。

世道今不如昔，很多西方大國的管治水平江河日下，政客們鬧的笑話，聽來都教人笑不攏嘴。不過，環顧歐陸最重要的幾個國家，卻以英國政府最無能。香港「黃絲」紛紛出走英倫，我真要替他們捏一把汗。

歐洲的民主國家不少，發展步伐先後不同，如果以一些小國跟英國作比較，並不公平，最合理的做法，是以英、法、德3個實力相當的國家，放在同一個天平上作衡量。近年歐洲發生了兩件大事，一是新冠肺炎疫情肆虐，一是俄烏戰爭引發經濟危機。先比較新冠疫情，依全國人口比例計算，德國病歿者的比率是1.8%，法國是2.3%，其中卻以英國為最高，達到2.8%。英倫三島孤懸海上，當日新冠疫情傳入歐洲，英國是最遲受波及的地區，按理應該比其他國家有更充足的時間作準備。奈何英國民眾所託非人，在上任首相約翰遜領導期間，英倫的抗疫成績包尾，平白犧牲了許多性命。至於在香港「黃絲」口中的「廢柴」政府管治下，此地病歿人數的比例還不到1.4%，遠低於歐洲多國。

俄烏戰爭爆發，引起全球的金融危機，歐洲處於風口浪尖，影響尤其明顯。不過，在芸芸大國之中，又是以英國的應對能力最遜色。英國貨幣匯價以至通貨膨脹的表現，都比別國差了一大截，唐寧街10號的主人，出招全無章法。面對這樣一個「超廢」的政府，香港「黃絲」還要去投靠，我只能祝君好運！