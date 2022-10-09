烏克蘭總統澤連斯基日前呼籲北約應先發制人攻擊俄羅斯，好讓莫斯科知道使用核武會有甚麼後果。俄烏戰爭明明可以透過談判解決分歧，澤連斯基卻堅信「戰爭即和平」，虧外界還吹噓戲子總統應獲頒諾貝爾和平獎，更對呼籲和解者大加撻伐，如此罡風必將世界推向核子大戰。

相比起澤連斯基的好戰，俄羅斯反而對使用核武顯得克制，總統普京雖曾威脅動用核武以保護領土完整，但車臣領袖卡德羅夫早前呼籲對烏進行低當量核武打擊，克里姆林宮發言人佩斯科夫指使用核武有既定指引，不應受情緒影響，可見俄方若非別無選擇，也不會選上核武一途。奇怪的是，澤連斯基數周前才表示不相信普京會動用核武，如今竟高叫應先發制人，難怪被俄方形容是精神錯亂的傀儡領袖。

在一個好戰的時代，任何和平的提案皆會被指為軟弱，俄烏最好鬥至玉石俱焚，甚至禍及全世界，才會獲一眾瞎子拍掌叫好。正如SpaceX始創人兼執行長馬斯克日前在Twitter上提出和平建議，包括讓4個已入俄地區在聯合國監視下再度公投、讓烏克蘭維持中立等，竟引來大批網民指摘他的提議是變相的割地求和。

撇開馬斯克玩世不恭，但他以星鏈協助烏軍突破網絡遭俄方切斷的困局，引來俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈津批評，馬斯克更戲言「如果我離奇死亡，很高興認識大家」，怎說立場也是親美、親烏而非親俄的了。當然，SpaceX與美國軍方合作共同開發軍民兩用衞星，關係殊不簡單，但上述和平建議值得認真思考，尤其這場代理人戰爭的目的只在以烏耗俄，而非逼得俄方以核武一拍兩散。虛怯的代理人怕核彈會射到自家門前，現在要冷卻漸呈失控的局面，瞎子們切勿與代理人唱反調。