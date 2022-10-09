香港回歸前要履行聯合國《禁止酷刑公約》的始作俑者，是當時的宗主英國政府；今天英國也就大批難民由歐洲湧入，自吃「人權」、「民主」、「自由」的苦果了。繼早前英政府對香港「黃人」、「黑暴」變臉，收緊法律秩序管制之後，英國保守黨擬提出修改法例，轉送那些抵英難民往盧旺達計劃；估計到今年底，抵英的非法移民可達6萬多人，他們驚呼龐大非法移民對英國人造成巨大的剝削和壓力。

遺禍假難民問題的英國政府也「反轉豬肚」，為何回歸了25年的香港，還要對英國留下的「蕭規」繼續盲目「曹隨」呢？港官僚是否腦袋進水了？今天連英國人也不信的「民主」、「自由」、「人權」假面具，為何被洗腦洗得入心入肺的港官仍然這樣癡癡呆呆呢？就算那些移英「認賊作父」、不認自己是中國人的「黃人」，今天也身受英國那些政客變臉歧視了。

對假難民問題，為何特區政府還不當機立斷退出「公約」，立即全數遣返所有假難民？還要年年浪費約10億元港人血汗來養那些假難民，以及供養他們聘用的黃營律師抗訴，從而間接豢養那些盤據法律界的反中亂港敵對勢力嗎？

據統計，過去10年，特區政府已耗費逾80億元養假難民，嚴重浪費公帑。如果把80億元轉為消費券派給全港合資格市民，每人便可獲1,300元紓困，也可改善內循環幫助香港經濟，何樂而不為？《東方日報》是香港最多讀者的傳媒，也是唯一一份一直以來追蹤跟進假難民的正義報刊，既為民請命，更犯顏直諫，傳遞港人要求政府遣返假難民的心聲。倘若特區政府沒有決心在假難民問題「去殖化」，不如效英把假難民全送盧旺達吧！