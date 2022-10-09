笑看天下：再放慢腳步 萬劫不復﻿-施友朋 評論員

本報上月以「廢官遺患，惡性循環」力陳七大惡性循環問題，如毒品氾濫黑幫橫行、滯港的假難民及扎根本地的南亞幫作惡，令本港治安崩壞，警方打擊不力；環境衞生政策不到位，以致鼠患肆虐垃圾滿街等。而喺民生日常上，在兒童機構或家庭內的虐兒事件無日無之，就連日常駕車外出，同樣危機四伏，街邊大樹倒塌、動物流離失所、郊區動物亂竄，導致車禍頻仍，隨時釀成人命及財物損失。

阿哥，如今不是都到眼前來嗎？尤其是治安毒瘤假難民無惡不作，佢哋膽正命平，故常為黑幫聘用，販毒、傷人、械鬥樣樣齊。今年6月中環發生槍擊斬人案，就係涉及南亞兵團販毒猖狂。據了解，事件背後源於「黑吃黑」：有兩個黑幫合作在港販毒「食大茶飯」，惟其中一方疑私吞6億元毒品數，另一方為此懷恨在心，繼而掀起江湖仇殺，刀光劍影再加上讓子彈亂飛，香港從此永無寧日。

黑幫及販毒集團魔爪更伸到青少年身上，利誘入世未深、「等錢使」嘅青少年學生哥販毒，提供各項娛樂「養雀仔」，哄騙佢哋年紀輕，即使被捕亦毋須負刑責。呢，今年5月就有一名犯案時年僅16歲嘅青年，因販運「K仔」氯胺酮而被判囚逾9年。

本報係最早報道假難民遺禍香港社會嘅先知，不惜動用人力物力資源去追蹤報道，「正論」及「功夫茶」亦多番力陳用巨額公帑養假難民有百害而無一利，短期應設禁閉營，長期應尋求中央協助盡早退出《禁止酷刑公約》，將佢哋悉數掃出香港，否則惡性循環香港難有歲月靜好嘅一日。如今南亞幫夥拍本地黑幫，實行有錢齊齊搵，哪想到巨利之所在，一樁「黑吃黑」事件掀起江湖仇殺！

武官守城，再放慢腳步的話，香港將萬劫不復！