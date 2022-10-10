正論：抗疫路漫長盼望　通關夢虛幻渺茫

政府早前把入境檢疫措施由「3+4」一口氣放寬至「0+3」，取消入境隔離，幅度超出不少人的預期，令人以為官員一改拖泥帶水作風，更加惹人有更大期望，以為這幾個星期內會有更多好消息，「0+0」在望，可是政府高層昨日澄清，原來這是「美麗」的誤會。

各界包括商界重量級人馬，都先後發聲，希望現時「0+3」的入境安排政策盡快改為「0+0」，更有商界背景議員放風指最快上周成事，或兩星期內會公布，令大眾都有一定程度憧憬，然而政府高官昨日在社交平台表態，強調「0+3」是最恰當的安排，暫無意更改至「0+0」。言下之意，本月內甚至11月都難以成事，今年內亦未能樂觀，相信不少人頓時感到失望。

高官指特區政府抗疫路上絕不「躺平」，「0+3」是深思熟慮後所踏出的重要一步，是最恰當的安排，實施兩周以來，訪港旅客數字亦有回升，並聲稱明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但政府必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。這番話當然有其道理，然而非常時期，並非講大條道理的時候，多個西方甚至亞洲國家，每日五位數字確診，情況比香港更惡劣，卻陸續放寬入境，道理又何在呢？說這些地區抗疫「躺平」，相關政府亦不會反駁，他們急不及待開關，想盡快救經濟回應市民需求，明顯視民情重於疫情。

在國家以動態清零為大原則，港府行每一步，當然有其顧慮，最怕負上抗疫「躺平」的罪名，現階段，經濟並非最優先，而是把疫情視作重中之重，市民可以理解政府的決定，卻不一定諒解。政府拒絕進一步放寬入境檢疫措施，卻沒有清晰時間表或路線圖，下一步會如何？市民望天打卦，等了接近3年，還要等多幾個月，或者又多3年？若果疫情反彈至五位數字，是否立即收緊入境檢疫，一切又從頭來過？

其實即使政府公布實行「0+0」，也可能與市民期望有落差，行會成員高永文表示，「0+0」並不等於解除所有入境防疫措施，仍會維持核酸檢測的安排，故與現時措施差別不大，對旅客吸引力打了大大折扣。本港疫情近月都在三、四千宗徘徊，昨日新增4,890宗確診個案，雖略有回升，但仍然平穩，與清零當然有一大段距離，短期內想跌至數百宗亦應該很困難，市民當然會有疑問，政府要有怎樣的數據，才可以徹底解封？

逆向隔離還是只聞樓梯響，連選址或配套還未有決定，相信正式實行還要等一段時間，與內地免檢疫通關，更加遙不可及，只能退而求其次，希望縮短檢疫日期，以及盡可能在香港預先隔離。當港府自己都是見步行步，缺乏完整計劃，外人對香港又何來信心？也難怪不少港人有離心，為的只是自己掌握自己人生。